Gigi Becali anunță că deține cel mai bun tratament anti-Covid: ”Am 50.000 de flacoane blocate în vamă”

Gigi Becali nu este doar un om de afaceri cu reușite în lumea fotbalului, ci și o persoană cu rol important în pandemie. Patronul FCSB se laudă că deține cel mai bun tratament contra noului coronavirus, cu care a ajutat mulți apropiați și oameni din sport.

Duminică, Becali a dezvăluit tratamentele pe care le are la dispoziție la clinica sa privată şi pe care le-a folosit pentru a-şi trata familia, prietenii şi cunoscuţii care s-au infectat cu SARS-CoV-2.

În același timp, acesta se plânge că zecile de mii de doze din tratamentul său sunt blocate la vamă, asta din cauza faptului că Ministerul Sănătății nu i-a aprobat transportul.

Gigi Becali se laudă că deține cel mai bun tratament anti-Covid

Nume importante din fotbalul românesc, precum Anamaria Prodan Reghecampf, Marius Șumudică (membri ai familiei), Ioan Niculae sau Leo Grozavu au fost ajutate de Gigi Becali în perioada pandemiei cu tratamentul său.

De altfel, patronul FCSB, care deține și o clinică privată, a vorbit despre medicamentele pe care le-a cumpărat și care au făcut minuni pentru zeci de mii de oameni.

Recent, Gigi Becali a dezvăluit şi care sunt medicamentele folosite în tratamentul împotriva Covid-19 despre care a spus că a dat rezultate.

”Eu am doctori la clinica mea pe care i-am adus de afară, studiau în străinătate. Sunt români şi le dau 4000-5000 pe lună. Ei mi-au spus despre aceste tratamente pentru că se făceau studii pe afară.

Cel mai bun este ivermectina. Se găseşte doar la mine, acum în România. E din Ucraina, dar nu îl aduc eu. Îl cumpăr aici. Eu am ivermectină ser. Ivermectina pastilă e slabă.

Este şi ieftină, cum ai vindeca un om cu 10 lei. Când a existat pe piaţa din România s-a luat imediat, la început. Acum nu mai există. Am doar eu. Ei vor să consume lumea Remdesivir pe care au dat zeci de milioane şi nu e bun pentru COVID. Ivermectina este cel mai bun tratament, pe lângă arbidol”, a spus Becali pentru ziare.com.

Becali se plânge că autoritățile îi pun piedică

Același Gigi Becali mai spune că este în conflict cu autoritățile. Patronul FCSB dezvăluie că nu primește aprobare pentru a aduce în țară zeci de mii de flacoane de arbidol.

”Am 40-50.000 de flacoane în vamă și nu-mi dau voie să intre în Romania, nu am primit aprobare scrisă de la Ministerul Sănătății. Am vorbit cu un lanț de farmacii să-l băgam fără adaos, ca sa poată și omul de rând sa cumpere aceste pastile.

Mai ales, pentru cei care se tratează acasă. Arbidol am putea face și în țara, că e simplu, dar e ieftin. Am putea face pentru toată Europa. Nu-mi dau voie. Ce am în vama ar ajuta la 10 000 de oameni. Dacă nu-mi dă voie să-l aduc în farmacie, o să le donez spitalelor. Am vrut să cumpăr toată producția din Rusia”, a mai spus Gigi Becali pentru sursa citată.