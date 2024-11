Gigi Becali anunță că scoate actele în războiul cu CSA Steaua. „Ați uitat când m-ați rugat să vă plătesc 1,2 milioane de dolari la AVAB? Plus 2 milioane impozit la stadion!”

. Patronul FCSB nu a putut să se abțină și a a atacat din nou Clubul Sportiv al Armatei „Steaua”.

Gigi Becali le bate obrazul celor de la CSA Steaua București: Pe vremea aia însemna 100 de milioane”

Gigi Becali susține că a plătit o avere celor de la MApN pentru a lua echipa: „Ce faci cu Steaua dacă nu e folositoare publicului? Tu nu vezi ce anomalii fac ei? Că până la urmă hai să o luăm așa logic. Băi, când am venit eu la Steaua și am dat 9.400.000 de dolari.

Pe vremea aia însemna 100 de milioane! Păi eu când am venit am venit la Ghimpații din deal? A? Eu când am venit și v-am plătit, că o să scot eu niște acte, acuma le-am scos și o să fac o emisiune”.

Patronul FCSB-ului nu uită cum MApN se ruga de el să achite o sumă importantă: „Păi bă, când voi ați cerut: ‘Vă rog frumos să ne plătiți datoria la AVAB de 1.200.000 de dolari’, și am plătit datoria aia la Bancorex cum ar veni. Păi când mi-a scris că în relațiile bune pe care le avem, talala-talala… CSA-ul.

Păi bă, atuncea mi-ați cerut în relațiile bune pe care le aveam. Nu vedeați că sunt Steaua atunci? Că Steaua spuneați voi atunci. Către FC Steaua. Și acuma v-ați trezit voi după 10 ani că de fapt: ‘Băi!’”.

Gigi Becali spune că a plătit 2 milioane de euro doar impozit pentru stadionul „Steaua”: „Pe cuvântul meu de onoare”

Gigi Becali susține că a achitat dintr-un foc celor de la CSA Steaua București peste 3,2 milioane: „Le-am plătit 1,2 milioane de dolari la AVAB. Aveau sechestru pe conturi, le pusese executorul judecătoresc să le ia banii.

Numai că am plătit dup-aia și 2 milioane de euro impozitat la statul român pentru stadion. Pe cuvântul meu de onoare. Impozit pentru stadion”, a mai spus patronul FCSB la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe FANATIK.RO.

Și Becali a început să enumere în continuare investițiile pe care le-a făcut în complexul Ghencea: „Dar nu contează. Am făcut acolo, am plătit vreo 5 milioane și le-am făcut asfatul, că eram în Liga Campionilor și se făceau de râs. Am făcut terenuri de sport, am dat 800.000 de euro ca să facă teren de iarbă artificială. Toate le-am lăsat acolo”.

Patronul FCSB-ului i-a luat apărarea și lui Mircea Lucescu după ce „militarii” au decis să îl dea în judecată

: „Nu e opozabilă hotărârea. Ei trebuie să comunice la federație, iar federația trebuie să-i transmită lui Lucescu. Dacă se întâmplă asta și Lucescu zice în continuare Steaua, atunci îl pot da în judecată. Pot spune: Da, i-am notificat.

Lucescu o să-i dea la palmă cu dungă. Altă chestiune: nimeni nu poate schimba percepția publică. Voința publicului trebuie implementată. Nu știu ei chestiuni de-astea de rafinament”.

