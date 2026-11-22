Gigi Becali a făcut iureș după FC Argeș – FCSB 0-0 și a dezvăluit că intenționează să se implice direct în deciziile tactice ale lui Laurențiu Reghecampf. Patronul a transmis că nu este mulțumit de anumite alegeri ale antrenorului și a dat deja un verdict categoric în privința lui Aymen Boutoutaou, fotbalist pe care nu mai vrea să îl vadă pe teren.
FCSB a făcut doar 0-0 la Mioveni cu FC Argeș. La finalul partidei, Gigi Becali a anunțat în direct că vrea să se bage la echipă peste Laurențiu Reghecampf. În plus, latifundiarul din Pipera l-a atacat din nou pe Aymen Boutoutaou, pe care nu vrea să îl mai vadă în echipă.
„Nu avem valoare. Dacă nu câștigi cu Argeșul, nu ai valoare. E o problemă colectivă și individuală. Cât de cât, individual s-a jucat. Suntem mai valoroși ca ei. Am dominat jocul, dar am jucat slab. Ce să facem? Asta e situația. Avem jucători accidentați.
Îl băgam eu pe Boutouatou pe teren? Mi-au zis că are calități. Unde sunt calitățile? Eu văd că strică jocul echipei. Se înșurubează pe acolo și pierde mingea. Nu înțeleg ce e cu omul ăsta. Nu e fotbalist. A pierdut toate mingile. Toate! Echipa muncește și o pierde așa un jucător. Descurajează pe toată lumea.
A fost intervenția mea. O să mă ocup eu. Nu mai las specialiștii. Nu e o problemă din temelii. În repriza a doua a intrat Stoian. E Boutouatou titular? O să vedeți voi dacă mai joacă de acum. Cum să nu intre titular Stoian? E clar peste el. A fost greșeală și cu Toma. Nu e fotbalist de SuperLiga. Nu poți juca cu Toma. E mic, săracul, nu poate alerga, face, drege. Nu poate. O să-i zic lui Reghe să-l lase. Poate și Joao Paulo era mai bine acolo”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.