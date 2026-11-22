CE TREBUIE SĂ ȘTII Gigi Becali vrea să se bage peste Reghecampf la FCSB. Boutoutaou, OUT!

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Gigi Becali a făcut iureș după FC Argeș – FCSB 0-0 și a dezvăluit că intenționează să se implice direct în deciziile tactice ale lui Laurențiu Reghecampf. Patronul a transmis că nu este mulțumit de anumite alegeri ale antrenorului și a dat deja un verdict categoric în privința lui Aymen Boutoutaou, fotbalist pe care nu mai vrea să îl vadă pe teren.

Gigi Becali vrea să se bage peste Reghecampf la FCSB. Boutoutaou, OUT!

La finalul partidei, Gigi Becali a anunțat în direct că vrea să se bage la echipă peste Laurențiu Reghecampf. În plus, , pe care nu vrea să îl mai vadă în echipă.

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„Nu avem valoare. Dacă nu câștigi cu Argeșul, nu ai valoare. E o problemă colectivă și individuală. Cât de cât, individual s-a jucat. Suntem mai valoroși ca ei. Am dominat jocul, dar am jucat slab. Ce să facem? Asta e situația. Avem jucători accidentați.

Îl băgam eu pe Boutouatou pe teren? Mi-au zis că are calități. Unde sunt calitățile? Eu văd că strică jocul echipei. Se înșurubează pe acolo și pierde mingea. Nu înțeleg ce e cu omul ăsta. Nu e fotbalist. A pierdut toate mingile. Toate! Echipa muncește și o pierde așa un jucător. Descurajează pe toată lumea.

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A fost intervenția mea. O să mă ocup eu. Nu mai las specialiștii. Nu e o problemă din temelii. În repriza a doua a intrat Stoian. E Boutouatou titular? O să vedeți voi dacă mai joacă de acum. Cum să nu intre titular Stoian? E clar peste el. A fost greșeală și cu Toma. Nu e fotbalist de SuperLiga. Nu poți juca cu Toma. E mic, săracul, nu poate alerga, face, drege. Nu poate. O să-i zic lui Reghe să-l lase. Poate și Joao Paulo era mai bine acolo”, a declarat Gigi Becali, la