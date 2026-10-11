Gigi Becali anunță ce face dacă ia campionatul: „Mă urc pe capotă direct și Luțu conduce!”

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FCSB a câștigat primul meci sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, după 1-0 acasă cu Oțelul. Gigi Becali a fost la meci și a explicat a doua zi în direct la FANATIK SUPERLIGA cum a ajuns la stadion, dar și cum s-a simțit. Latifundiarul din Pipera a promis că se va urca din nou pe mașină, ca în vremurile bune, dacă echipa lui va lua titlul.

Cum a ajuns Gigi Becali la meciul FCSB – Oțelul 1-0, de fapt, și cum s-a simțit

la meciul câștigat de FCSB cu 1-0 contra Oțelului. Latifundiarul din Pipera a explicat cum a ajuns, dezvăluind că fusese inițial la nunta uneia dintre nepoatele sale și că aglomerația din trafic l-a „ghidat” către arena unde echipa lui juca în etapa a 11-a. Patronul „roș-albaștrilor” a mărturisit că s-a simțit extrem de fericit să vadă lumea la stadion cum se bucură și susține FCSB, chiar la debutul lui Laurențiu Reghecampf în al treilea mandat.

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„Era nunta nepoatei mele, adică fata surorii mele. La nunțile de familie merg o jumătate de oră, o oră, știi? Și m-am dus o jumătate de oră, după am plecat. Când să ajung spre casă, la Unirii, la stânga, aglomerație. Zic, ia să merg înainte. Când am mers înainte nu mai puteam, tot aglomerație, că a fost festivalul ăla al Luminii. Și atunci am băgat pe GPS, 20 de minute până în Pipera. Mi-a venit în cap să bag Arena Națională, 7 minute… Și apoi am ajuns la Arenă. Că nu mai prindeam dacă mă duceam acasă. Pe stadion e frumos, îți dai seama. Adică e frumos și plus de asta te simți bine când vezi că roadele vieții tale se coc. Adică vezi copiii, vezi oamenii că vin dragoste să facă și poze. Nu văd că face cineva poze cu Șucu sau cu Mihai Rotaru… nu prea am văzut. Nu că-i dau exemplu pe ei, așa mi-a venit. Este într-adevăr o bucurie că vezi roadele bunătății, vezi roadele muncii pe care ai făcut-o!”, a spus inițial Gigi Becali.

Promisiunea lui Gigi Becali dacă FCSB ia campionatul: „Sus pe trapa mașinii merg!”

După fluierul final, în mijlocul fanilor. Suporterii l-au înconjurat pentru a face poze și i-au cerut să se urce pe mașină, așa cum obișnuia în tinerețe. Gigi Becali a promis în direct că, dacă FCSB va câștiga titlul în acest sezon, își va achiziționa o mașină cu trapă pe care se va urca și va defila în văzul tuturor, în timp ce Luțu o conduce.

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„Eu le-am făcut pe plac, am urcat pe prag. O să vină vremea… Stai să vezi tu să luăm campionatul și să vezi tu direct pe capota de sus. Îmi iau o mașină cu trapă care se deschide și ies prin trapă direct. Eu mă pregătesc. Dacă este acolo spre apropiere, cumpăr mașină de aia cu trapă și-l pun pe Luțu să conducă și eu sus și merg ca acrobații, în picioare pe mașină, pe aia de sus!”, a mai spus Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.