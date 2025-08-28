Gigi Becali anunţă construcţia unui stadion uriaş: “Va fi ca Bernabeu! Se va numi ‘Becali’, de 80.000 de locuri!” Ce planuri are cu finul Pandele la Voluntari

Gigi Becali are un nou vis măreț în fotbal. Patronul lui FCSB se gândește să construiască un stadion care să depășească Arena Națională și să aibă o capacitate de 80.000 de locuri. Vrea să rivalizeze cu celebrele „Santiago Bernabeu” și „Maracana”.

Dacă unește galeriile, Gigi Becali vrea să construiască un stadion de 80.000 de locuri

Într-o intervenție telefonică în emisiunea FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Gigi Becali și-a prezentat visul grandios de a avea o arenă comparabilă cu aceea a lui Real Madrid. Patronul de la FCSB s-a gândit deja la nume – o va boteza „Becali” –, dar și la locul în care va fi ridicată.

„Ca să scăpăm odată și să unim și suporterii toți, deși ăia nu-i mai vor… Eu cu Mustață țin, că mi-a făcut galeria. Când eram la pușcărie, omul a condus galeria ca un adevărat lider. E băiat deștept. Și mi-a zis ‘Nea Gigi, eu nu-i mai primesc pe-ăia’. Nordul nu-i mai vrea pe Sud. Deși, până la urmă, și ăia dacă sunt steliști înfocați, poate se împacă”, și-a început Gigi Becali discursul la FANATIK SUPERLIGA.

„Dacă se împacă v-ar trebui stadion de 60-70.000 de locuri…”, a observat Horia Ivanovici.

„Să vedem dacă este așa. Până oi muri, poate voi face unul. Eu, dacă fac, fac unul de 80-100.000 (n.r. – de locuri). Ca ăla de la Real Madrid, ca ‘Santiago Bernabeu’. Sau ca ‘Maracana’. Când eram mic, știam de stadionul ‘Maracana’. O să-i spun ‘Becali’”, a declarat patronul FCSB.

De ce crede Gigi Becali că va avea nevoie de un stadion enorm

În continuare, Gigi a explicat și motivele pentru care crede că FCSB va avea nevoie de o arenă mai încăpătoare. Omul de afaceri anticipează că explozia tehnologică va determina publicul să .

„Trebuie făcut, pentru că, pe măsură ce crește lumea virtuală, proporțional crește și sportul, mai ales fotbalul. Pentru că oamenii, fiind sătui de virtual, vin și refulează în adevăr, adică în lucruri adevărate. Lucrurile adevărate ce sunt? Fotbalul, sportul! Omul, după aia, e însetat de lucrurile adevărate și omenești. Și pleacă din virtual și o să fie stadioanele pline”, a explicat Gigi Becali.

Până atunci, însă, . Campioana României va avea mai puțin de 35.000 de spectatori contra scoțienilor.

Finul Pandele, primarul pe care Gigi Becali se bazează pentru a contrui un stadion de 80.000 de locuri

„Pe mine nu mă bate gândul să fac? Mă bate. Eu am în gând, nici el nu știe, dar am în gând să-i propun finului Pandele. Dar să se liniștească apele, că după aia o să spună că nu știu ce, că penale… Și să-i propun finului Pandele, în colaborare cu Primăria orașului Voluntari, să fac un stadion. Ca să nu dau eu terenul, că e scump acolo.

E 500-800 de euro metru pătrat. Dacă bagi 5 hectare, 25 de milioane costă numai terenul. Nu-mi convine! Și atunci, poate fac pe stadionul pe care îl au ei, în colaborare, pun și ei jumătate din bani, pun și eu. Dacă este pe cale privată, facem cu fonduri europene, să nu mai băgăm noi bani. Băgăm un 20%. Am eu ceva, dar nu am vrut să zic până acum. Eu, ce spun, fac. Și n-am spus până acum”, a mai precizat patronul de la FCSB.

De ce crede Gigi Becali că valoarea FCSB va exploda în următorul deceniu

„Fotbalul va crește și va ajunge miliarde și miliarde, pentru că pleacă lumea din virtual! Eu am spus că o să facă FCSB un miliard? La ora asta face vreo 300 de milioane, dar n-o dau nici cu atât.

Dacă faci echipă și intri în Liga Campionilor, o echipă bunicică, poți să iei 70-100 de milioane de euro imediat, într-un an. Ca atare, o ia unul care are bani și zice ‘Dacă iau 100 de milioane într-un an? Dau 300 pe ea, fac echipă și într-un an scot 100’. Am spus acum vreo trei ani că va valora un miliard. Acum spun așa, va face 3 miliarde peste 10 ani! Pentru că totul crește cu viteză mare, civilizația, tehnologia, prețurile… Simt asta! În Liga Campionilor era 3 milioane și acum este 50…”, a concluzionat Gigi Becali la FANATIK SPUERLIGA cu Horia Ivanovici.