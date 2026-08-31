Sport

Gigi Becali face două transferuri! Cine vine la FCSB după plecarea lui Florin Tănase și exilul lui Valentin Crețu

Gigi Becali s-a dezlănțuit după FCSB - UTA Arad 1-3. Latifundiarul din Pipera vrea să facă două transferuri, după ce Florin Tănase a plecat în Cipru, iar Valentin Crețu a fost exclus din lot
Cristian Măciucă
31.08.2026 | 09:09
Gigi Becali face doua transferuri Cine vine la FCSB dupa plecarea lui Florin Tanase si exilul lui Valentin Cretu
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Gigi Becali face două transferuri! Cine vine la FCSB după plecarea lui Florin Tănase și exilul lui Valentin Crețu. FOTO: Fanatik
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Gigi Becali a decis să aducă două noi nume la FCSB, după ce echipa a pierdut doi jucători importanți: Florin Tănase și Valentin Crețu. Patronul roș-albaștrilor a confirmat mutările, în contextul plecării lui Tănase și a exilului lui Crețu.

Gigi Becali face două transferuri la FCSB

FCSB traversează una dintre cele mai negre pase din istorie. Roș-albaștrii au pierdut al doilea meci la rând în SuperLiga, scor 1-3, cu UTA Arad. Încă dinaintea meciului de la Târgoviște, vestiarul lui Marius Baciu era dinamitat. Florin Tănase a fost cedat la campioana Ciprului, Omonia Nicosia, în timp ce Valentin Crețu a fost scos din lot din cauza indisciplinei. Ambele informații au fost dezvăluite în exclusivitate de FANATIK.

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Înainte de incidentele cu Tănase și Crețu, FCSB a mai pierdut doi jucători importanți. În această vară i-a cedat pe Darius Olaru și pe Daniel Bîrligea, fotbaliști care erau oameni de bază în stagiunile precedente. Enervant din cauza situației în care a ajuns echipa sa, Gigi Becali a anunțat că va face revoluție și că va face două transferuri în cel mai scurt timp.

„Mai trebuie să aducem un atacant neapărat, 100%, și încă un atacant. Deci doi jucători mai trebuie să aducem, da. Nu știu, poate vine Drăguș, dar ne mai trebuie încă unul.

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Nu o văd solidă echipa, nu o văd puternică. Eu am avut încredere în Garita mereu, dar o să vedem ce poate la FCSB. Poate Gnahore, poate Arad, vin din urmă. Nu avem jucători de 3 milioane de euro în lot, ce valoare să ai?”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport, după FCSB – UTA 1-3.

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Ce transferuri a făcut până acum FCSB

Eliminată din cupele europene și învinsă în ultimele două etape de CFR Cluj și de UTA, FCSB a făcut șase transferuri în această perioadă de mercato. Până acum, Gigi Becali nu s-a arătat mulțimit de niciunul dintre jucătorii noi și a transmis că, de acum înainte, el se va ocupa de achiziții.

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  • Ronny Labonne (100.000 de euro, fundaș dreapta)
  • Aymen Boutoutaou (1,3 milioane de euro, atacant lateral)
  • Eddy Gnahore (gratis, mijlocaș central)
  • Luca Stancu (gratis, fundaș stânga)
  • Dylan Batubinsika (gratis, fundaș central)
  • Arnold Garita (sub formă de împrumut, atacant central)
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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