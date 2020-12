Gigi Becali anunță „hegemonia” FCSB și transferul lui Dennis Man: „El va pleca primul”

Finanțatorul lui FCSB e convins că nimeni nu va mai sta în fața echipei sale și a anunțat plecarea lui Dennis Man. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că FCSB a primit oferte de la Fenerbahce și din Rusia pentru atacantul său.

„Latifundiarul din Pipera” crede că FCSB va sparge gheața și va câștiga primul titlu după șase ani de secetă. Acest lucru s-ar putea întâmpla însă fără Man, pentru care Becali așteaptă oferte până pe 10 ianuarie.

FCSB este pe locul 1 în Liga 1, cu 34 de puncte, două mai multe decât U Craiova și trei mai multe decât CFR Cluj. Dennis Man este golgheterul campionatului, cu 12 reușite, trei peste Florin Tănase și Hamidou Keyta.

Gigi Becali anunță supremația lui FCSB, fără Dennis Man. Golghterul Ligii 1 îi părăsește pe roș-albaștri

FCSB nu doar că e pe primul loc și dă golgheterul la zi al campionatului, dar are și cea mai bună ofensivă din Liga 1. 37 de goluri au marcat roș-albaștri, cât U Craiova și CFR Cluj la un loc.

„Slavă Domnului! Echipa a crescut, adică jucătorii pe care am dat milioane, 3 milioane, 2 milioane, acum deja nu mai sunt copii. Ei sunt bărbați! Sunt bărbați, dar nu sunt chiar războinicii ăia de clasă, pe care îi voiam eu, dar vor deveni!

Pe zi ce trece și pe lună ce trece ei devin mai războinici. Eu cred că în primăvară nu mai poate sa ne oprească nimeni. Suntem pe locul ăsta deși am avut COVID-ul. Nu i-am avut pe Tănase și pe Man chiar la 100%”, a declarat Gigi Becali.

În 2021, pe 15 ianuarie, FCSB joacă primul meci oficial împotriva Astrei. Ar putea fi și primul meci fără Dennis Man.

„Eu cred că Man va pleca primul. Pentru Man am și acum ofertă de 12 milioane. Adica am, dar nu mă mai interesează pentru ca am refuzat-o și am zis. Adică, de la 15 am scăzut la 14. A zis că până pe data de 10 ianuarie o sa dea un răspuns. E din Italia. Man cred că va pleca… I-am spus 14. Dacă dă 14 pleacă, dacă dă 12 nu-l dau”, a dezvăluit finanțatorul FCSB, conform sport.ro.

Ce transferuri face FCSB în această iarnă

Gigi Becali e mulțumit de cum arată lotul lui Toni Petrea, dar se gândește să mai facă niște transferuri. Momentan, fundașul stânga Risto Radunovic este singura noutate.

„La noi, eventual, dacă trebuie să luam, posibil să aducem un atacant, să spunem. Și un fundaș central, dar în rest, nu cred”, a adăugat Becali.

Gigi Becali: „Chiar dacă îmi taie capul, eu nu mă vaccinez”

Gigi Becali a vorbit și despre vaccinul anti-coronavirus, pe care nu intenționează să îl facă.

„Nu. Eu nu mă bag să îndrum oamenii. Nu vreau să fac o propagandă anti-vaccin. Eu nu știu și nici nu cred că vaccinul are ceva negativ”, a declarat Gigi Becali.

Deși a revenit în prag de sărbători cu câteva interviuri, Becali susține că se va retrage din nou din viața publică.

„Vreau să se știe că nu am mai vrut sa vorbesc! Dacă vorbesc, știi că vorba aduce vorba. Nu am vrut să vorbesc pentru că dacă vorbești o să jignești, o sa te mândrești, ură, slavă deșartă, toate păcatele le faci când vorbești. Că te duce acolo.

Asta nu înseamnă că o să mai dau interviuri! Nu o să mai dau”, a adăugat Becali.