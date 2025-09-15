Gigi Becali anunță modificări șoc în primul 11 al FCSB. Cine va juca atacant și ce post nou va avea Bîrligea: ”Va fi Lăcătuș”. Exclusiv

Campioana FCSB , iar Gigi Becali a promis că de la meciul următor de campionat va face mai multe modificări în primul ”11”.

Gigi Becali va face modificări în echipa de start a FCSB-ului

Intrat prin telefon la cea mai recentă ediție a , patronul ”roș-albaștrilor” a dezvăluit faptul că Daniel Bîrligea va fi folosit pe postul de extremă dreapta, iar Florin Tănase și Darius Olaru nu vor mai fi în același timp pe teren.

”Am intrat eu să închid jocul în repriza a doua, dar mi-au zis să-l iau în calcul pe Edjouma că a fost bine la antrenamente. Nimic n-a făcut, din 3 metri pasă la adversar. Ce am nevoie să dai un gol cu capul? Un gol tot dădeam noi până la urmă. Nu am, nevoie de așa ceva.

De acum încolo se va schimba structura de echipă și vor juca alți jucători, să vedem altă formulă. Dacă tot avem play-off-ul compromis, o să jucăm cu altă formulă. Tănase și Olaru nu vor mai juca în același timp. O să joace o repriză unul, o repriză altul ca să nu se supere.

Eu când l-am luat pe Bîrligea juca în bandă și îmi plăcea când venea în viteză și era foarte periculos. E adevărat, poate că el e număr 9, joacă și număr 9 bine, de Bîrligea nu am ce să mă plâng. Dar dacă eu l-am luat, ia joacă tu atacant în bandă, că nu are realizări Miculescu.

Miculescu trebuie să-l bagi când joci cu echipe străine ca să câștige dueluri. Dar nu are realizări tehnice când joci cu echipe mici. Și atunci să joace Bîrligea în bandă, iar atacant joc ori cu Alibec, ori cu Thiam”, a declarat Becali.

Bîrligea, comparat cu marele Marius Lăcătuș

Patronul FCSB a precizat faptul că atunci când l-a luat pe Daniel Bîrligea de la CFR Cluj îl vedea ca fiind noul Marius Lăcătuș și a anunțat ce jucători va folosi în linia de mijloc la partida cu Go Ahead Eagles din Conference League.

”Și ia joacă și tu Politic care te-am luat de mare fotbalist. Pe de ce l-am luat pe Politic? Că vezi Doamne, nu știu ce, că nu e încă… Lasă să-l văd eu. Thiam n-a avut cu cine, dar s-a văzut că e puternic, ține mingea. Mi-a plăcut de el ieri (n.r. – duminică). A avut realizări, dar n-a avut cu cine. Asta o să fie, să-i încerc o repriză.

Pe Bîrligea l-am luat de atacant în dreapta, așa făcea la CFR, eu nu l-am văzut niciodată număr 9. Eu l-am luat că venea din bandă, din stânga sau din dreapta, și intra în viteză, ziceai că e rachetă. Pe Bîrligea, de Lăcătuș l-am luat.

L-am văzut aseară, s-a învățat să dribleze. Păi dacă el driblează, viteză are, i-a să-l bag în dreapta să mă folosesc de calitățile lui că e ‘Săgeata din Carpați’. O să zică Șumudică poate că nu e așa, dar vreau să mă conving eu.

Ce Cisotti și Șut la mijloc? Meciul ăsta vor juca Baba și cu Lixandru. Când să-și revină Șut, o să joace cu Lixandru sau cu Baba. Cisotti nu este mijlocaș central. Cisotti o să joace în Olanda cu Go Ahead Eagles, o să joace Miculescu, Alibec, o să joace toți”, a spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.