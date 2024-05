Gigi Becali anunță mutarea așteptată de toții fanii FCSB! „Vine 90%! Vor fi șapte transferuri”. Vărul său, Victor, îl confirmă

Victor Becali e încrezător că după experiența la Al-Okhdood în Arabia Saudită. Pentru Gigi Becali acest lucru ar fi cu siguranță o lovitură, mai ales că FCSB poate rămâne și fără Florinel Coman.

Victor Becali știe de ce sunt șanse ca Florin Tănase să semneze cu FCSB: „Dacă Gigi a zis înseamnă că știe el ceva. Ei vorbesc direct”

Victor Becali a vorbit fără menajemente despre situația fostului căpitan al FCSB: „Tănase are o relație specială cu Gigi. Țin legătura, vorbesc direct. E posibil (n.r. să se facă transferul), iar dacă Gigi a zis însemnă că știe el ceva.

S-au înțeles tot timpul bine, a plecat și pe bani buni. Deci relația lui Florin cu Gigi ar putea să-l facă să se întoarcă”, a mai spus impresarul.

Cu toate acestea, Florin Tănase ar trebui să renunțe la o sumă mare de bani pentru a semna cu FCSB, lucru de care e conștient și Victor Becali: „Domnule, da, sigur. Dar vedeți cum e, nu mai e la aceeași echipă… Poate nu s-a adaptat. Acasă e altceva”, a mai spus vărul patronului FCSB potrivit .

Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Florin Tănase: „Șanse mari! Tănase e aproape de 90%”

Gigi Becali e din ce în ce mai încrezător că Florin Tănase va juca din vară la FCSB: „Vor fi șase, șapte transferuri. Ce să vă zic altceva? Șanse mari! Tănase e aproape de 90%! 10% dacă-și găsește el undeva să-i convină. Dacă nu, el vine!

lucrurile nu au înaintat: „Nu știu, n-am vorbit încă. Stai să înceapă perioada de transferuri, vorbim așa dinainte? Stai să vedem ce o să iasă”.

Florin Tănase va rămâne liber de contract în această vară. Internaționalul român nu mai are nici impresar de când a ales să meargă în Arabia Saudită. El a întrerupt colaborarea cu Federico Pastorello, agentul care îl reprezintă și pe Florinel Coman

Ce își dorește Florin Tănase: „Eu am o convenție cu nea Gigi”

Florin Tănase a lăsat clar de înțeles că își dorește să revină într-o zi la FCSB: „Țin legătura cu nea Gigi mereu, să vedem în vară ce oferte voi avea. Eu am o convenție cu dânsul. Rămâne să vedem din vară. Nu aș spune nu, e vorba de echipa mea de suflet.

Nu am cifre foarte bune, noi aici am jucat un alt sistem, 5-4-1. Jucăm în cei doi de la mijloc. Când am jucat 4-2-3-1 am și reușit să marchez și să dau pase de gol. Sper să ne îndeplinim obiectivul, ar fi o performanță. Sunt OK, e plăcut să joci cu toți fotbaliștii mari care au venit aici, e frumos să joci, sunt meciuri tari cu Al Hilal, Al Nasr”.