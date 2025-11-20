Gigi Becali anunță noi transferuri la FCSB, după ce legea Novak a fost aprobată

ADVERTISEMENT

„Legea Novak”, care impune ca toate cluburile sportive din România să aibă cel puțin 40% jucători români în teren în același timp, a fost adoptată de Camera Deputaților și urmează să fie aplicată. Cum a reacționat Gigi Becali în urma acestei decizii.

Gigi Becali anunță noi transferuri după ce „legea Novak” a fost aprobată

Gigi Becali a transmis că va aduce mai mulți jucători străini la FCSB în viitorul apropiat, însă va respecta cu sfințenie „legea Novak”. Patronul roș-albaștrilor a mărturisit că visul său este să trimită în teren o echipă formată doar din fotbaliști români, însă să nu fie forțat, așa cum se întâmplă cu regula U21.

„O să aduc exact jucători, ca să fie cinci fotbaliști români în teren. Așa e legea acum! Ea intră în vigoare din sezonul 2026/2027 și trebuie respectată. Eu trebuie să țin cont de asta!

Eu am spus asta de mult vreme, că visez faptul să joc 100% cu jucători români. Vă aduceți aminte că am spus asta? Aici e vorba de un jucător (n.r. – pentru regula U21) și nu afectează. Un jucător dacă e valoros și are 19 ani, joc oricum cu el. Dacă nu are valoare, cum să joc cu el?

Aici este vorba de întreg fotbalul românesc, e un interes național. E o lege de interes național, ci nu e vorba de un singur jucător U21. Noi putem să alegem din miile de fotbaliști români, dar nu e normal să jucăm cu fotbaliști sub vârstă care nu au valoare”, a declarat Gigi Becali, conform .

Ce a spus Gigi Becali despre amenzile pentru cluburile care nu ţin cont de „legea Novak”

că amenda cuprinsă între 100.000 și 200.000 de euro se aplică pentru fiecare meci în care legea este încălcată. Astfel, formațiile care nu vor folosi simultan cel puțin cinci jucători români vor fi obligate să achite o sancțiune uriașă.

„Părerea mea este că Federaţia trebuie să ceară normele de aplicare. Ce este cert. Legea trebuie aplicată, punct! Intră în Monitorul Oficial şi gata. Sunt nişte lucruri care trebuie stabilitate.

Federaţia poate să ceară o derogare de la lege şi, eventual, Parlamentul să o acorde. Altfel n-ai ce să îi faci. Nu mai merge să vedem cu 5+6, să vedem ce amendă dăm. Nu există, legea trebuie implementată.

Eu am fost de acord cu legea, am votat-o online. Din sezonul viitor intră în vigoare, are sancţiuni, punct! Nu mai e că stai că vedem. Amenda se dă pentru fiecare meci în care încalci regula”, a dezvăluit Gigi Becali pentru FANATIK.

Ce este „legea Novak”, care produce schimbări majore în sportul românesc

Acum trei ani, , în același timp, minimum 40% sportivi români.

Deși în trecut această prevedere a fost încălcată în mai multe discipline, pe 19 noiembrie Camera Deputaților a adus o modificare semnificativă Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000. La propunerea deputatului Ciprian Paraschiv, ordinul emis de Novak a fost votat și transformat în lege.

Schimbările legislative au fost adoptate cu o majoritate covârșitoare: 239 dintre cei 282 de deputați prezenți au votat „pentru”. Pentru a intra în vigoare, legea mai trebuie promulgată de președintele Nicușor Dan.