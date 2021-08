Gigi Becali anunță noi transferuri la FCSB, după plecarea lui Moruțan la Galatasaray: „Pe unul îl avea Edi pe listă la CFR”

FANATIK a anunțat, în exclusivitate, , pentru 4,2 milioane de euro, plus 1,5 milioane, dacă formația turcă se califică în grupele Europa League.

ADVERTISEMENT

Olimpiu Moruțan (22 de ani) a fost transferat de FCSB, în vara lui 2018, de la FC Botoșani, pentru 700.000 de euro.

Gigi Becali anunță noi transferuri la FCSB, după plecarea lui Moruțan la Galatasaray

Gigi Becali susține că, după plecarea lui Olimpiu Moruțan, FCSB va mai transfera trei jucători din România. Printre fotbaliștii doriți de vicecampioana României s-ar număra și Hervin Ongenda, extrema celor de la FC Botoșani.

În același timp, susține că Alexandru Crețu nu mai face parte din lotul FCSB-ului, iar căpitanul Florin Tănase ar putea fi transferat de o echipă din Germania.

ADVERTISEMENT

„5 milioane 700 am luat în total. Cu bonusuri, care se iau 100% la calificarea în grupele UEL sau UCL: Astea sunt și trebuie să joace zece meciuri.

Când joacă zece meciuri, se activează. Normal că, dacă nu joacă zece meciuri, trebuie să îi dea banii omului înapoi, în mod normal. Aveam ofertă de șapte milioane pe el.

Am fost încăpățânat și am cerut zece milioane, dar, dacă a jucat trei meciuri slab, am cedat la 5 milioane 700. M-am enervat și gata! M-am supărat și d-aia l-am dat.

ADVERTISEMENT

Edi face ce vrea el. Edi face tot ce vrea! El e patronul. Dar i-am spus că îl vând. Tu ce crezi, l-am întrebat. A zis ca sunt bani foarte buni. I-am promis doi jucători, chiar trei… Din România! Pe unul l-am văzut aseară și mi-a zis că și el îl avea pe listă la CFR Cluj. E vorba de Ogenda, de la Botoșani, care mie îmi place foarte mult.

Dar să vedem dacă îl dă Iftime. Că el cică e prieten cu mine, dar dă jucători pe la Craiova și pe la CFR Cluj.

Alexandru Crețu nu mai face parte din lot, gata, la revedere. Pentru Tănase a fost azi o discuție, cu cineva din Germania… Bine, nu eu… Eu nu vreau să îl dau, dar nu mai ține de mine, că are clauză”, a declarat Gigi Becali, la .

ADVERTISEMENT

În prezent, FCSB se află pe locul 7 din Liga 1, cu opt puncte obținute, după cinci meciuri jucate.