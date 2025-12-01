News

Gigi Becali anunță noul Primar General al Bucureștiului. „Va câștiga fără drept de apel”

Gigi Becali a prezis la FANATIK SUPERLIGA numele viitorului Primar General al Capitalei. Pe cine vede finanţatorul FCSB câştigător al alegerilor din 7 decembrie.
Daniel Spătaru
01.12.2025 | 15:27
EXCLUSIV FANATIK
Predicţia lui Gigi Becali legată de rezultatul alegerilor din 7 decembrie, pentru Primăria Capitalei Foto: colaj Fanatik
Cu mai puţin de o săptămână înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei sondajele de opinie indică o luptă foarte strânsă între primii doi candidaţi, procentele care îi departajează încadrându-se în marja de eroare.

Gigi Becali: „În campanie se vede nobleţea, se vede dacă ai carismă”

Ultimele sondaje, date publicităţii vineri, relevă rezultate contradictorii. Astfel, un sondaj CIRA, realizat la comanda lui Vlad Gheorghe, îl dă câştigător pe Daniel Băluţă, cu 24%, urmat de Ciprian Ciucu, cu 21%, marja de eroare fiind de 3,1%. În acelaşi timp, un sondaj Flashdata îl plasează pe primul loc pe Ciprian Ciucu, cu 23,5%, în timp ce Daniel Băluţă este al doilea, cu 21,5%. Şi aici diferenţa dintre candidaţi este în marja de eroare.

Pentru Gigi Becali lucrurile sunt ceva mai clare. Finanţatorul FCSB a anunţat în direct la FANATIK SUPERLIGA cine crede că va fi învingătorul alegerilor din 7 decembrie. „Câştigă Băluţă, fără drept de apel! Aici este o chestiune de percepţie. Când eşti în campanie oamenii te văd la televizor. Iar în campanie se vede puţin nobleţea, se vede dacă ai carismă. Astea se văd la televizor.

Gigi Becali: „Contează în primul rând cine te vede la televizor că eşti în piaţă”

Oamenii care te-au văzut în piaţă, ăia te votează, dar ei nu sunt decât vreo 30. Contează în primul rând cine te vede la televizor că eşti în piaţă. Şi, dacă ai o faţă convingătoare, înseamnă că o să câştigi. Dacă ai faţă de cerşetor, oamenii te văd”, este opinia lui Gigi Becali.

Parlamentarul a punctat în continuare atuurile care îl diferenţiază pe candidatul PSD de restul competitorilor. „Pe Daniel Băluţă eu l-am văzut doar de două-trei ori. El are aşa o şmecherie, e doctor dar îşi dă părul peste cap. Are o şmecherie în el. Eu aşa îl văd.

Ştie să puncteze lucrurile pe care le-a făcut bine, ştie să le speculeze. Contează şi vocea, are voce bărbătească. Contează şi discursul, pune punctul pe i. Eu aşa îl văd, dar poate mă înşel. Sunt eu acum analist politic? Dar eu cred că Băluţă o să câştige”, este concluzia lui Gigi Becali.

