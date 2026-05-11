Gigi Becali anunţă o campanie masivă de transferuri la FCSB: „Meme Stoica îmi aduce doi jucători din străinătate!”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali (67 de ani) promite Latifundiarul din Pipera a dezvăluit câți jucători va transfera în vară. Becali i-a aruncat mănușa omologului său de la Craiova, Mihai Rotaru.

Gigi Becali, campanie masivă de transferuri: „Avem nevoie de şase jucători!”

Gigi Becali nu se împacă nici acum cu gândul că echipa sa joacă în play-out în acest sezon, o contraperformanță istorică pentru campioana en-titre. FCSB-ului i-a mai rămas un singur obiectiv: În era Becali, roș-albaștrii nu au ratat niciodată prezența în Europa.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – De câți jucători aveți nevoie ca să faceți echipă?) Avem nevoie de şase jucători. Atacant, atacant în dreapta că nu îl avem decât pe David Miculescu. Extremă dreapta, atacant, mijlocaș central număr 6, fundaș stânga, fundaș dreapta. 5-6 jucători. Mi-a spus Meme că îmi aduce doi jucători din străinătate, să îi văd eu. Mijlocaşi sunt. O să fac selecţie de câte doi.

Nu e vorba de durere. Nu m-a durat. E vorba că în viața asta trebuie să ai o demnitate, o responsabilitate. Nu e vorba de durere. E fotbal, asta e. Dar e vorba de demnitate. Nu e demn pentru mine să fiu în play-out. Oamenii mă iubesc pentru că am făcut ce am făcut și de rușine nu zic, dar altfel, vai de capul meu… În play-out? Te înjură! Dar le mulțumesc oamenilor că îmi poartă respectul și nu sunt supărați. Dacă mă duc în Conference League și cine câștigă titlul vine în cap, că eu asta vreau, să vină ei în cap peste 3 luni și eu să mă ridic în cap.

ADVERTISEMENT

Ce spune Gigi Becali de rivalitatea cu Universitatea Craiova: „Ce 10 milioane? Dacă vreau să bag, eu bag mai mult”

(n.r. – Dacă ia Rotaru campionatul cică ar urma hegemonia Craiovei) Banii lor sunt fleacuri pentru mine. Nu vreau să vorbesc iar că încep să mă laud. Nu vreau să mă mândresc. Nu au cum ei cu mine în viața lor. Cât trăiesc eu nu pot ei cu Gigi Becali. E number 1 și cu asta basta. Mai ales la bani. Ce 10 milioane? Dacă vreau să bag, eu bag mai mult. Nu se cunoaște la mine.

ADVERTISEMENT

Cu ce să se întărească Craiova? Sunt întăriți acum. Ce să mai aducă, că îi are buni acum. Nu pot să vorbesc acum că sunt în play-out, dar dacă fac analiză și acum cu trei plombe sunt mai valoros ca noi. Asta e, nu am avut mijlocaș central și Bîrligea s-a accidentat. Radunovic a mai îmbătrânit, dar o să vezi. Fac echipă! Fac echipă solară, nu stelară! Și lunară (n.r. – râde)”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT