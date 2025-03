Gigi Becali anunță o echipă total improvizată la Lyon – FCSB: „Nu suntem idioți”. Cine va juca în premieră fundaș stânga

Gigi Becali nu mai speră la calificarea în sferturile Europa League. și are șanse minime la returul de pe Groupama Stadium. Patronul roș-albaștrilor a anunțat deja o formulă de start improvizată și o invenție în flancul stâng al apărării.

Gigi Becali, despre returul dintre Lyon și FCSB: „Mergeam acolo cu ideea că putem să ne calificăm”

FCSB e cu gândul doar la campionat după ce a pierdut manșa tur a dublei cu Lyon din optimile Europa League. . Lyon – FCSB e programat joi, 13 martie, de la ora 22:00.

„Acasă joci în fața suporterilor, trebuie să joci cu echipa cea mai bună. Dacă era 2-2 sau 2-1, noi mergeam acolo cu ideea că putem să ne calificăm. Nu e o echipă extraordinară.

Pentru ce să pierzi campionatul? Pentru o calificare în sferturi? Ne dă direcția, vezi-ți de treaba ta, ne-a ajuns până aici. Trebuie să fie echipa odihnită pentru play-off. Dacă ne calificam, nu mai aveam energie să câștigăm campionatul.

La 1-1 mă gândeam că poate ne dă Dumnezeu un gol, dar părerea mea e că așa a trebuit să fie. A fost 3-1 și așa nu ne mai gândim la calificare, ne gândim la campionat. Dacă ne calificam, trebuia să ne luăm adio de la campionat. Nu poți din 3 în 3 zile să bați echipele din play-off”.

„Ștefănescu o să joace fundaș stânga”

„Lyon era de bătut și acum. Am avut două ocazii și am avut și o bară. Ei au controlat jocul, dar l-au controlat departe de poarta noastră, e aiurea. Nu am văzut dezechilibru.

Tratăm cu seriozitate returul, dar tratăm cu inteligență în avantajul clubului. Doar nu suntem idioți. Hai bă să consumăm energia ca proștii ca să ne bată Craiova. O să vedeți, Ștefănescu o să joace fundaș stânga. Dreapta o să joace Crețu, la el nu e problemă, n-ai treabă cu el”, a declarat Gigi Becali, la .

Înainte de FCSB – Lyon 1-3, campioana en-titre mai avea o problemă. Niciunul n-a luat însă cartonaș galben și e apt pentru returul de pe Groupama Stadium.