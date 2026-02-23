Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali anunţă o măsură radicală dacă FCSB va rata play-off-ul: “Gata! S-a terminat”. Câţi bani bagă în transferurile din vară: “Fac echipă puternică!”

Gigi Becali a făcut anunțul în direct! Ce se va întâmpla dacă FCSB va rata play-off-ul din SuperLiga: „Pe cuvânt!”. Ce sumă investește în vară pentru transferuri
Gabriel-Alexandru Ioniță
23.02.2026 | 20:43
Gigi Becali anunta o masura radicala daca FCSB va rata playofful
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, măsură radicală dacă FCSB ratează play-off-ul. Foto: colaj Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a anunțat care este prima măsură pe care o va lua în cazul în care FCSB va rata accederea în play-off-ul actualului sezon de SuperLiga.

Gigi Becali a anunțat că nu va mai face declarații dacă FCSB ratează play-off-ul

Concret, patronul campioanei României este hotărât să nu mai facă declarații publice dacă se ajunge într-un astfel de scenariu și este convins că toată lumea va avea de pierdut în acest caz, inclusiv echipele care vor ajunge în cele din urmă în primele 6 în această stagiune.

„Să zicem că nu intru în play-off, ce să facem? Păi ce să fie? Face Domnul ce vrea și gata. Ce să fie? Să mergem pe locul 7 să jucăm (n.r. barajul) pentru cupele europene, să jucăm cu locul 3, asta e strategia. (n.r. Despre întărirea lotului în vară) După aia, da, ca să nu mai existe așa ceva. E un semnal de alarmă și gata.

Să vedem ce o să facă ei fără mine în play-off. Nu se mai uită nici lumea la televizor. Dacă nu intru în play-off, nu mai vorbesc, pe cuvânt! Gata, s-a terminat! Să vorbească cine merită, eu nu merit, nu mai vorbesc. Să pună femei (n.r. Referire la brigada de arbitri delegată la meciul FCSB – Metaloglobus), să joace fotbal femei, să amestece femei cu bărbați.

Gigi Becali este decis să facă în vară la FCSB transferuri de 5 sau chiar 6 milioane de euro

De asemenea, cu aceeași ocazie, finanțatorul de la FCSB a vorbit și despre suma pe care ar urma să o investească în vară pentru transferuri de fotbaliști, bineînțeles cu scopul întăririi lotului pentru ca echipa să nu mai aibă și în sezonul viitor probleme cu accederea în play-off-ul din SuperLiga:

„Ce ar fi să fim și locul 4 (n.r. la intrarea în play-off), să luăm și campionatul, ca să se arate puterea lui Dumnezeu? Să arate Domnul puterea Lui. ‘Când voi credeați că e mai slab, atunci îl voi ridica în brațele Mele și vă va spulbera’. Așa face.

(…) Eu am zis așa, o ipoteză. După aia nu mai vorbesc. Dar eu spun așa. Campioni am fost, campioni vom fi, Steaua București. Vom fi pe locul 4 și vom lua campionatul. Bine, nu terminăm pe 4, că o să fie FC Argeș, că se dă la o parte Dinamo (n.r. râde). Să se dea la o parte și cu CFR-ul, ca să fim noi pe 6, să nu fim pe 5.

Eu încerc să fac o echipă puternică, nu vin să arunc banii familiei mele la fotbal, că nu sunt idiot. Nu am de ce. Încerc, bag 5-6-7 milioane, cum am și băgat tot timpul. Dar să mă apuc acum să îmi fac ambiția să dau eu vreo 50 de milioane ca să fiu idiot, nu sunt idiot.

Niciodată! Păi ce, sunt idiot? Dacă îmi garantează cineva că mă duc în Liga Campionilor… Dacă nu garantează nimeni, atunci nu, 5-6 milioane. Avem minte în cap. Ce, avem ambiții prostești, să aruncăm cu banii?”. 

Gigi Becali, măsură radicală dacă FCSB va rata play-off-ul

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
