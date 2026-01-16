Gigi Becali anunță o revenire de senzație la FCSB: „E foarte puternic!”

SuperLiga este pe cale să revină după pauza competițională de iarnă. Primul meci al etapei 22 este cel dintre FC Argeș și FCSB. Patronul campioanei en-titre, Gigi Becali, a anunțat că un jucător va reintra în primul 11 al lui Elias Charalambous.
După o perioadă lungă de accidentare, Joyskim Dawa este din nou apt, acesta fiind alături de colegii săi în cantonamentul desfășurat în Antalya. Cum Daniel Graovac este suspendat pentru meciul cu FC Argeș, Gigi Becali a dezvăluit că în centrul defensivei se va marca revenirea fundașului camerunez.
„(n.r. – Cine va juca cu Argeș?) Nu știu încă, avem trei. E Dawa, Lixandru și Graovac. (n.r. – Graovac e suspendat) Atunci o să joace Dawa cu Lixandru ca fundași centrali.
Dawa e foarte puternic. A stat multă vreme, dar s-a antrenat. L-au văzut toți la antrenamente, a jucat meciuri. La un fundaș central e mai ușor să își revină față de un atacant. Nu avem voie să avem probleme cu FC Argeș”, a declarat Gigi Becali, conform Prima Sport.
În continuare, Gigi Becali s-a arătat optimist că nu se va mai încurca cu echipele mai slab cotate. Omul de afaceri a amintit de partida Inter – Lecce, când elevii lui Cristi Chivu au demonstrat că sunt mai valoroși și s-au impus cu 1-0. Patronul FCSB speră ca formația sa să facă la fel în duelurile cu adversarii mai slabi valorici.
„Eu pretind că suntem, și suntem o echipă mare. Echipa asta vine după jocuri bune, e situația în care e. A jucat Inter cu Lecce, i-a bătut cu 1-0.
Valoarea își spune cuvântul la echipele mari. E adevărat, se mai întâmplă și surprize, dar acum nu mai e loc de ele. Noi trebuie să spulberăm orice adversar”, a conchis Gigi Becali.