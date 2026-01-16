Gigi Becali anunță o revenire de senzație la FCSB: „E foarte puternic!”

ADVERTISEMENT

SuperLiga este pe cale să revină după pauza competițională de iarnă. Primul meci al etapei 22 este cel dintre FC Argeș și FCSB. Patronul campioanei en-titre, Gigi Becali, a anunțat că un jucător va reintra în primul 11 al lui Elias Charalambous.

Gigi Becali anunță revenirea lui Dawa în meciul cu FC Argeș

După o perioadă lungă de accidentare, Joyskim Dawa este din nou apt, în cantonamentul desfășurat în Antalya. Cum Daniel Graovac este suspendat pentru meciul cu FC Argeș, Gigi Becali a dezvăluit că în centrul defensivei se va marca revenirea fundașului camerunez.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Cine va juca cu Argeș?) Nu știu încă, avem trei. E Dawa, Lixandru și Graovac. (n.r. – Graovac e suspendat) Atunci o să joace Dawa cu Lixandru ca fundași centrali.

Dawa e foarte puternic. A stat multă vreme, dar s-a antrenat. L-au văzut toți la antrenamente, a jucat meciuri. La un fundaș central e mai ușor să își revină față de un atacant. Nu avem voie să avem probleme cu FC Argeș”, a declarat Gigi Becali, conform .

ADVERTISEMENT

Gigi Becali o compară pe FCSB cu Inter Milano

În continuare, Gigi Becali s-a arătat optimist că nu se va mai încurca cu echipele mai slab cotate. Omul de afaceri a amintit de partida Inter – Lecce, când . Patronul FCSB speră ca formația sa să facă la fel în duelurile cu adversarii mai slabi valorici.

ADVERTISEMENT

„Eu pretind că suntem, și suntem o echipă mare. Echipa asta vine după jocuri bune, e situația în care e. A jucat Inter cu Lecce, i-a bătut cu 1-0.

Valoarea își spune cuvântul la echipele mari. E adevărat, se mai întâmplă și surprize, dar acum nu mai e loc de ele. Noi trebuie să spulberăm orice adversar”, a conchis Gigi Becali.

ADVERTISEMENT