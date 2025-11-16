Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali anunță plecarea lui Mircea Lucescu de la naționala României: ”Atât mai stă”

Gigi Becali a analizat situația în care se află Mircea Lucescu după eșecul din Bosnia. Ce crede patronul FCSB despre plecarea selecționerului de la cârma echipei naționale.
Traian Terzian
16.11.2025 | 22:22
Gigi Becali anunta plecarea lui Mircea Lucescu de la nationala Romaniei Atat mai sta
Gigi Becali a anunțat momentul în care Mircea Lucescu va pleca de la naționala României. Sursă foto: colaj Fanatik
România a ratat șansa de a prinde locul 2 în grupa de calificare la Cupa Mondială din 2026 după înfrângerea cu Bosnia. Gigi Becali a spus la FANATIK SUPERLIGA când va pleca Mircea Lucescu de la echipa națională.

Când crede Gigi Becali că va pleca Mircea Lucescu de la naționala României

Deși a fost rezervat cu criticile din respect pentru cariera formidabilă a lui Mircea Lucescu, Gigi Becali este de părere că selecționerul nu va mai rămâne în funcție și pentru meciurile de la barajul din primăvară.

”Ce să comentez. Cât e Lucescu nu vreau eu să zic. Lucescu e mare. Dacă el greșește acum spre finalul carierei, putem să facem niște comentarii. Din bun simț nu vreau să comentez prea mult. Atât zic, trebuiau făcute la pauză două schimbări, dintre care una era Man, care nu era în apele lui. Nu vreau să spun mai mult, dar trebuiau făcute cel puțin două schimbări.

Dacă era altul, comentam. El a ajuns la vârsta asta, măcar respectul ăsta să i-l purtăm. El oricum o să plece acum. Nu mai poate să stea acum, să zicem că mai stă un meci și atât. Ce să mai faci? Lasă-mă cu nu mai vreau să vorbesc”, a declarat Becali, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali s-a abținut de la critici din respect pentru Mircea Lucescu

În momentul în care Horia Ivanovici a spus că nu crede că Mircea Lucescu își va da demisia la finalul preliminariilor și că va continua și la baraj, patronul FCSB s-a abținut să mai continue subiectul.

”(n.r. – Eu zic că nu o să plece, o să se ducă la baraj că tot el ne-a dus acolo) Da, dar și la baraj… Nu știu eu, nu mă bag, îmi văd de treaba mea. Dacă nu era Lucescu, oricine era, dar la el nu comentez. Oricine era comentam”, a spus Gigi Becali.

Mircea Lucescu, decizie de ultimă oră despre viitorul său la naționala României

În startul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a anunțat în exclusivitate că imediat după înfrângerea cu Bosnia, Mircea Lucescu a luat decizia de a continua alături de ”tricolori” și la barajul din martie 2026.

”Haideți să vă fac anunțul momentului. Mircea Lucescu a hotărât să meargă la baraj. Va fi pe bancă la barajul din luna martie, nu pleacă, nu își dă demisia. Aceasta este informația la acest moment. Să nu ne trezim cu o drama, cu San Marino, deși nu cred.

Sunt convins că toată lumea își punea întrebarea dacă mai continuă. Primiți răspunsul acum de la FANATIK: Mircea Lucescu a hotărât să nu lase echipa la greu și să meargă să își joace șansa la baraj. Va fi pe bancă cel puțin până în luna martie 2026, va fi pe bancă la baraj!”, a explicat Horia Ivanovici.

Gigi Becali a anunțat plecarea lui Lucescu

