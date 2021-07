Gigi Becali anunță prima plecare după transferurile lui Mamut și Burlacu: „Cred că reziliem!” Exclusiv

Zdenek Ondrasek (32 de ani) a fost transferat de FCSB, liber de contract, în vara acestui an, de la Viktoria Plzen.

Atacantul ceh mai are contract până în 2022 cu formația roș-albastră.

Gigi Becali anunță prima plecare după transferurile lui Mamut și Burlacu

Latifundiarul din Pipera a anunțat că, odată cu venirea lui Ivan Mamut și Andrei Burlacu, FCSB s-ar putea despărți de Zdenek Ondrasek.

„Am patru atacanți de careu acum și trebuie să văd la cine renunț, cred că-l reziliem pe Ondrasek”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Ondrasek a bifat, în total, doar 68 de minute pentru FCSB, în două partide.

FCSB l-a trimis pe Ionuț Vînă la Universitatea Craiova, la schimb cu Ivan Mamut și Andrei Burlacu

, pentru FANATIK, faptul că s-a înțeles cu Universitatea Craiova pentru a-i transfera pe Ivan Mamut și Andrei Burlacu, în schimbul lui Ionuț Vînă.

„Da, este adevărat. L-am dat pe Vînă. Vin Burlacu și Mamut de la Universitatea Craiova.

Lui Ivan Mamut îi fac contract doi ani plus trei ani, cred mai mult în el. Iar lui Burlacu îi fac contract unu, plus unu, plus trei”, a spus Gigi Becali, pentru FANATIK.

Florin Prunea nu-l vede cu ochi buni pe Ivan Mamut la FCSB

consideră că FCSB nu a făcut o mișcare inspirată prin aducerea lui Ivan Mamut.

„Mamut e o deziluzie la Craiova, nu are ce căuta la o echipă de top din România, deși s-au plătit mulți bani pe el. Burlacu e un copil bun, dar îmi pare rău de ce s-a întâmplat cu el în ultima perioadă.

A avut un început foarte bun de carieră, dar s-a pierdut cumva pe drum”, a declarat Florin Prunea, la .