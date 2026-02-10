Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali anunţă război total în Universitatea Craiova – FCSB: “Nu mai e Craiova aia! Trebuie să batem ca să nu murim”. Ce strategie are la meciul de Cupă

Gigi Becali a spus totul înainte de meciul Universitatea Craiova - FCSB. Patronul campioanei României merge la „război” cu oltenii și vrea toate cele 3 puncte.
Mihai Dragomir
10.02.2026 | 11:00
FCSB se pregătește pentru o deplasare extrem de dificilă pe terenul liderului din campionat, Universitatea Craiova. Gigi Becali a vorbit înaintea meciului de Cupă și a anunțat război total împotriva oltenilor.

Gigi Becali râde după rezultatul meciului Dinamo – Universitatea Craiova

Etapa 26 din SuperLiga s-a încheiat cu meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Cele două echipe, care luptă pentru titlu în acest sezon, au dat-o la pace și au încheiat partida cu scorul final de 1-1.

Gigi Becali a intrat a doua zi în direct și a spus totul despre calculele pe care FCSB le face acum în urma ultimelor rezultate, vizibil încântat de remiza dintre cele două rivale.

„Stai că o să vezi tu râs, dar stai să fiu eu pe 5. După aia o să vezi tu. Până atunci mă smeresc. (n.r. – despre Dinamo – Universitatea Craiova 1-1) Normal că ne convine. Noi acum trebuie să mai facem socoteli, dar socotelile sunt duble. Una, care e de intrare în play-off și mai este și a doua, care te mai te gândești și la ea, adică la campionat.

Bați Craiova, vii la 7 puncte, mai se încurcă o dată, tu bați tot, mai vii la 5 puncte. Și vii la 3 puncte, să fii campion. Așa le socotesc eu. Și atunci e normal că e bine pentru noi din moment ce au pierdut 2 puncte ambele contracandidate”, a spus inițial Gigi Becali.

Gigi Becali a semnalat marele minus al Universității Craiova

Patronul FCSB-ului a vorbit ulterior despre forma echipei din Bănie și a mărturisit că nu i se mai pare aceeași formație ca la începutul sezonului, când emana forță din primul până în ultimul minut al meciului și își domina categoric adversarii.

„Nu mai este Craiova aia parcă, știi? Adică nu mă așteptam să aibă probleme cu Dinamo, pentru că eu consideram că este mult mai bună decât Dinamo. Dar nu mi s-a părut, nu știu… Asta e bine pentru noi. Nu mai are calitatea aia de joc, nu mai pasează așa, probabil… cine știe…

Crezi că ei vor juca cu noi cum au jucat cu Dinamo? Cu noi, în primul rând, au acolo 20 sau 25 de mii de olteni. În al doilea rând, ei cu mine au ce au. Nu îi interesează pe ei de Dinamo. Cu mine au ce au!”, a mai spus latifundiarul din Pipera.

Cine este jucătorul Universității Craiova de care Gigi Becali se teme cel mai mult

Gigi Becali se așteaptă la un meci crâncen pe „Oblemenco”, mai ales că echipa adversă va fi împinsă de la spate de publicul care se va prezenta în număr mare pe stadion. De asemenea, patronul FCSB-ului a spus că se bucură de indisponibilitatea lui Nsimba, pe care îl consideră cel mai periculos jucător al oltenilor.

„Va fi război mare. Și acum sunt optimist, trebuie să îi batem, dar e echipă puternică Craiova. Nu avem altă șansă. Ei joacă pentru fală, că sunt pe primul loc, iar noi jucăm ca să nu murim. 

E bine că l-au pierdut pe Nsimba, el era cel mai periculos. Craiova e echipă prea puternică, dar trebuie să batem și punct, nu există altceva”, a mai spus Becali.

Cum abordează FCSB meciul de Cupă cu Universitatea Craiova

Deși obișnuiește să anunțe înaintea fiecărui meci formula de start sau tactica echipei sale, Gigi Becali a fost discret de această dată. Miza confruntărilor cu Universitatea Craiova, prima dată în Cupă, apoi în campionat, este mult prea mare. Patronul bucureștenilor a spus că vrea ambele trofee în acest sezon.

„Avem strategie. Nu pot spune strategia acum, că e altceva. E lupta prea mare acum. Nu mai zic, că acum trebuie să câștigăm amândouă meciurile. Campionatul este principalul obiectiv, dar trebuie și Cupa luată.

Adică vreau ca anul ăsta când toți plâng și îmi cântă ei mie prohodul, vreau să fac eventul, Cupa și campionatul, cu amândouă. Vreau să cânt eu la final ‘1,2,3,4 Cupa și campionatul!’”, a mai spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

  • 12 februarie este data meciul Universitatea Craiova – FCSB din Cupă
  • 15 februarie este data meciului Universitatea Craiova – FCSB din campionat
