Sport

Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Mirel Rădoi! Când o va antrena pe FCSB

Gigi Becali a vorbit despre posibilitatea revenirii lui Mirel Rădoi la FCSB. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit când ar putea să-și aducă finul din nou pe banca tehnică.
Alex Bodnariu
03.09.2026 | 08:45
Gigi Becali a facut anuntul despre revenirea lui Mirel Radoi Cand o va antrena pe FCSB
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali a spus când îl aduce pe Mirel Rădoi la FCSB: „E păcat la cât fotbal știe”
ADVERTISEMENT

Gigi Becali a decis să bage bani serioși la FCSB. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, patronul campioanei a ajuns la un acord cu Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș. La scurt timp după meciul câștigat clar, cu 5-0 în fața celor de la FC Argeș, omul de afaceri a vorbit și despre posibilitatea ca Mirel Rădoi să revină pe banca tehnică.

Gigi Becali a spus când îl aduce pe Mirel Rădoi la FCSB: „E păcat la cât fotbal știe”

Antrenorul s-a despărțit recent de echipa pe care a preluat-o în primăvară, Gaziantep. Aventura lui Mirel Rădoi în Turcia a fost mai scurtă decât se aștepta, iar acum tehnicianul a rămas liber de contract. Gigi Becali nu neagă că și-ar dori să-l vadă din nou la FCSB, însă consideră că în acest moment nu se pune problema să-l schimbe pe Marius Baciu.

ADVERTISEMENT

Omul de afaceri a vorbit despre situația lui Mirel Rădoi după ce FCSB a învins-o pe FC Argeș cu un scor categoric. Patronul clubului nu se gândește, cel puțin pentru moment, să-și aducă finul înapoi pe bancă, întrucât are în continuare încredere în Marius Baciu.

„Dacă comentăm asta după un 5-0, înseamnă că sfidăm un om. Așa cum este el, Baciu este și el un om, este un antrenor. Dacă vorbim acum de Rădoi, înseamnă, cu alte cuvinte, că Baciu nu există. Există Baciu. Când va fi vremea, va pleca, dar nu vorbim de Rădoi după un 5-0. Nu are rost să vorbim.

ADVERTISEMENT
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu...
Digi24.ro
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu drone spațiul aerian al Rusiei

Nu am vorbit cu Mirel. Cine știe, poate are pretenții, poate nu vrea să vină. Nici nu mi-a trecut prin cap să-l aduc pe Mirel. Nu am vorbit cu el. Nu are rost. Sigur o să vorbesc cu el. Probabil e supărat acum. O să vorbesc odată. Odată o să vreau să-l aduc pe Mirel. Asta când o să am o echipă puternică. Eu să am valoare mare, iar el să vină cu experiența lui. E păcat la cât fotbal știe. Nu are rezultate ca antrenor. Eu îl iubesc pe Mirel. Are o aură de copil, de om nevinovat”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o...
Digisport.ro
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”

FCSB s-a înțeles cu Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș.

FCSB se întărește serios pe final de mercato. FANATIK a anunțat în exclusivitate care sunt cei trei jucători pe care Gigi Becali i-a convins să vină la echipă. Este vorba despre Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș.

ADVERTISEMENT
Risto Radunovic, out de la FCSB! Gigi Becali și-a explicat decizia
Fanatik
Risto Radunovic, out de la FCSB! Gigi Becali și-a explicat decizia
Tiger Woods nu merge în spatele gratiilor! Sentința magistraților îl lasă fără permis...
Fanatik
Tiger Woods nu merge în spatele gratiilor! Sentința magistraților îl lasă fără permis de conducere vreme de 5 ani
Fostul maseur de la Metaloglobus, reacţie halucinantă după sancţiunea uriaşă a FRF: „De...
Fanatik
Fostul maseur de la Metaloglobus, reacţie halucinantă după sancţiunea uriaşă a FRF: „De la mine nu pot să ia niciun ban! Nu mai vreau să aud de fotbal”
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
A pus tunurile pe Șumudică după ce a auzit ce i-a spus lui...
iamsport.ro
A pus tunurile pe Șumudică după ce a auzit ce i-a spus lui Becali: 'Nu se poate! Voi realizați treaba asta?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!