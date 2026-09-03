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Gigi Becali a decis să bage bani serioși la FCSB. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, patronul campioanei a ajuns la un acord cu Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș. La scurt timp după meciul câștigat clar, cu 5-0 în fața celor de la FC Argeș, omul de afaceri a vorbit și despre posibilitatea ca Mirel Rădoi să revină pe banca tehnică.

Gigi Becali a spus când îl aduce pe Mirel Rădoi la FCSB: „E păcat la cât fotbal știe”

. Aventura lui Mirel Rădoi în Turcia a fost mai scurtă decât se aștepta, iar acum tehnicianul a rămas liber de contract. Gigi Becali nu neagă că și-ar dori să-l vadă din nou la FCSB, însă consideră că în acest moment nu se pune problema să-l schimbe pe Marius Baciu.

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Omul de afaceri a vorbit despre situația lui Mirel Rădoi după ce FCSB a învins-o pe FC Argeș cu un scor categoric. Patronul clubului nu se gândește, cel puțin pentru moment, să-și aducă finul înapoi pe bancă, întrucât are în continuare încredere în Marius Baciu.

„Dacă comentăm asta după un 5-0, înseamnă că sfidăm un om. Așa cum este el, Baciu este și el un om, este un antrenor. Dacă vorbim acum de Rădoi, înseamnă, cu alte cuvinte, că Baciu nu există. Există Baciu. Când va fi vremea, va pleca, dar nu vorbim de Rădoi după un 5-0. Nu are rost să vorbim.

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Nu am vorbit cu Mirel. Cine știe, poate are pretenții, poate nu vrea să vină. Nici nu mi-a trecut prin cap să-l aduc pe Mirel. Nu am vorbit cu el. Nu are rost. Sigur o să vorbesc cu el. Probabil e supărat acum. O să vorbesc odată. Odată o să vreau să-l aduc pe Mirel. Asta când o să am o echipă puternică. Eu să am valoare mare, iar el să vină cu experiența lui. E păcat la cât fotbal știe. Nu are rezultate ca antrenor. Eu îl iubesc pe Mirel. Are o aură de copil, de om nevinovat”, a declarat Gigi Becali la

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FCSB s-a înțeles cu Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș.

FCSB se întărește serios pe final de mercato. FANATIK a anunțat în exclusivitate care sunt cei trei jucători pe care Gigi Becali i-a convins să vină la echipă.