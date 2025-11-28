Gigi Becali anunță revoluția după Steaua Roșie – FCSB 1-0! Câte transferuri face la iarnă: „Era piesă principală, nu mai e”

ADVERTISEMENT

FCSB a suferit a patra înfrângere consecutivă în Europa League. Campioana României a pierdut duelul cu Steaua Roșie de la Belgrad cu scorul de 0-1. La final, Gigi Becali a intrat în direct și și-a criticat jucătorii în termeni duri.

FCSB, învinsă de Steaua Roșie. Ce s-a întâmplat la Belgrad

, deși au jucat mai mult de o repriză în superioritate numerică. Steaua Roșie a marcat unicul gol al meciului în partea secundă, iar până la final FCSB nu a reușit să se apropie periculos de poarta adversă.

și nu au venit cu nicio idee creativă pe faza de atac. Jocul a arătat inert. Sunt șanse aproape minime ca echipa din capitala României să mai ajungă în primăvara europeană după acest rezultat.

Gigi Becali, prima reacție după înfrângerea de la Belgrad. Patronul de la FCSB și-a băgat jucătorii în colimatoriu

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a intrat în direct și a dat de pământ cu jucătorii săi. Omul de afaceri e de părere că fotbaliștii de la FCSB au tratat jocul cu mult prea multă lejeritate și le-a lipsit din plin concentrarea. Mai mult, acesta a anunțat că pregătește transferuri.

„(N.r. Cum poate fi îndreptată?) Nu știu dacă e asta. O să vedem. Radunovic, aici a greșit Ngezana, dar fii mă, atent, că ți-a pasat omul. Nici Radunovic nu mai e ce a fost. Nici fotbaliștii nu mai sunt ce au fost. Nici Olaru nu mai e ce a fost. A scos roșu și ce să facem? Nu mai sunt jucătorii care au fost ei. Sunt prea mulți jucători care nu mai confirmă. Radunovic nu mai e, Olaru nu mai e, care era piesă principală. Și după mai e și ghinionul. Puteam să dăm și noi gol. Au dat ei, asta e treaba.

Când ai om în plus trebuie să ai multe ocazii. Noi nu am avut. Au avut tot ei. Când vezi prostiile pe care le face Ngezana, ce să faci? O să iau 3-4 jucători la iarnă și unii o să stea în tribune. Nu am ce altceva să fac”, a declarat Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, după meciul cu Steaua Roșie Belgrad, conform