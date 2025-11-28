Sport
Gigi Becali anunță revoluția după Steaua Roșie – FCSB 1-0! Câte transferuri face la iarnă: „Era piesă principală, nu mai e”

Ce a declarat Gigi Becali, patronul de la FCSB, după înfrângerea suferită de echipa sa în meciul cu Steaua Roșie. Omul de afaceri anunță transferuri de urgență.
Alex Bodnariu
28.11.2025 | 07:45
Gigi Becali, anunț vehement după Steaua Roșie -FCSB. Planul omului de afaceri
FCSB a suferit a patra înfrângere consecutivă în Europa League. Campioana României a pierdut duelul cu Steaua Roșie de la Belgrad cu scorul de 0-1. La final, Gigi Becali a intrat în direct și și-a criticat jucătorii în termeni duri.

FCSB, învinsă de Steaua Roșie. Ce s-a întâmplat la Belgrad

Roș-albaștrii au făcut un meci extrem de slab în Serbia, deși au jucat mai mult de o repriză în superioritate numerică. Steaua Roșie a marcat unicul gol al meciului în partea secundă, iar până la final FCSB nu a reușit să se apropie periculos de poarta adversă.

Jucătorii de la FCSB au comis greșeli după greșeli pe faza ofensivă și nu au venit cu nicio idee creativă pe faza de atac. Jocul a arătat inert. Sunt șanse aproape minime ca echipa din capitala României să mai ajungă în primăvara europeană după acest rezultat.

Gigi Becali, prima reacție după înfrângerea de la Belgrad. Patronul de la FCSB și-a băgat jucătorii în colimatoriu

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a intrat în direct și a dat de pământ cu jucătorii săi. Omul de afaceri e de părere că fotbaliștii de la FCSB au tratat jocul cu mult prea multă lejeritate și le-a lipsit din plin concentrarea. Mai mult, acesta a anunțat că pregătește transferuri.

(N.r. Cum poate fi îndreptată?) Nu știu dacă e asta. O să vedem. Radunovic, aici a greșit Ngezana, dar fii mă, atent, că ți-a pasat omul. Nici Radunovic nu mai e ce a fost. Nici fotbaliștii nu mai sunt ce au fost. Nici Olaru nu mai e ce a fost. A scos roșu și ce să facem? Nu mai sunt jucătorii care au fost ei. Sunt prea mulți jucători care nu mai confirmă. Radunovic nu mai e, Olaru nu mai e, care era piesă principală. Și după mai e și ghinionul. Puteam să dăm și noi gol. Au dat ei, asta e treaba.

Când ai om în plus trebuie să ai multe ocazii. Noi nu am avut. Au avut tot ei. Când vezi prostiile pe care le face Ngezana, ce să faci? O să iau 3-4 jucători la iarnă și unii o să stea în tribune. Nu am ce altceva să fac”, a declarat Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, după meciul cu Steaua Roșie Belgrad, conform Prima Sport.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
