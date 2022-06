Gigi Becali anunță revoluția în fotbalul românesc. „I-am dat ordin lui Vali! Cerem demisia tuturor!” A anunțat și pe cine va pune în locul lui Burleanu

Gigi Becali s-a enervat cumplit după eșecurile suferite de România în Liga Națiunilor și i-a atras atenția lui Edi Iordănescu asupra discursurilor pe care le are la finalul meciurilor.

Gigi Becali anunță revoluția în fotbalul românesc

Gigi Becali vrea o revoluție în fotbalul românesc, iar patronul FCSB-ului a dezvăluit că l-a pus pe Valeriu Argăseală să strângă semnături pentru :

ADVERTISEMENT

„M-am gândit și fac ce trebuie să fac și ce îmi permite legea și regulamentul. I-am dat ordin lui Vali, să declanșeze strângerea de semnături pentru demiterea întregii conduceri a FRF-ului, cu tot cu selecționer și să vină doar oameni de fotbal, în frunte cu Gică Popescu. Noi când cerem demisia, îl și punem pe Gică Popescu.

Dacă semnează bine, dacă nu… eu îmi fac datoria. S-a întâmplat că ne bate Muntenegru. Eu îmi fac datoria, încerc. E adevărat, că e foarte greu. Mai scoatem și alte lucruri din statul cu cele trei mandate. Scoatem și aia să rămână cu două mandate”.

ADVERTISEMENT

„Nu mă interesează de Gino Iorgulescu, tot ce înseamnă Federație, deci și el, să fie demiși. Noi vorbim de Gino Iorgulescu? Îl bagă cineva în seamă pe Gino Iorgulescu la Federație? Eu vorbesc că strâng semnături, dacă nu semnează nimeni, să fim sănătoși.

Eu am o responsabilitate. Eu am numai jucători români, am la 15-16 ani care bat toată Europa, bat Milan, bat Liverpool… îi bat pe toți.

ADVERTISEMENT

Eu spun ce am făcut și ce voi face. Mă deranjează declarațiile că nu putem accepta mediocritatea. Păi cine te-a pus să alegi mediocritatea? Măcar taci din gură. Vorbești de bărbăție, se pot supăra pe mine, dar nu ne spui tu ce înseamnă bărbăție, dacă ești bărbat, te retragi, îți dai demisia.

Au fost numai decizii ferme, ce propuneți? Să așteptăm noi decizii ferme? Întreb și eu că poate nu mă pricep”, a mai spus Gigi Becali, la TV .

ADVERTISEMENT

„Nu l-a corupt Burleanu și pe Vali?”

Gigi Becali a continuat și a spus că unele cluburi au primit beneficii pentru a vota în continuare conducerea FRF-ului, vorbind și despre alegerea FCSB-ului să nu se abțină la Adunarea Generală când a fost reales :

ADVERTISEMENT

„Nu l-a corupt Burleanu și pe Vali? Nu l-a luat în deplasări cu diurne cu tot? Pe cuvântul meu de onoare, nici măcar nu știam că e Adunare Generală și că Vali se duce acolo.

Bine, am greșit, spun acum. Dacă ei sunt în unanimitate, ce să mă apuc eu să votez împotriva tuturor, nici nu aveau un contracandidat, că poate mă gândeam cu Vali ce să facem.

Ce să fac eu, dacă ei votează pe 17 mingi, 20 de tricouri și o poartă? Ce să fac eu atunci?

Am luat hotărârea asta astăzi. Când am văzut ce se întâmplă, mi-am dat seama că trebuie să demonstrez eu înainte. Ca să nu mai câștige ei campionatul cu decizii, trebuie să fie bătaie la cataramă și să iau titlul la 15-20 de puncte distanță de ei. Asta o să fac!”.

„De mâine o să fac transferuri, n-am mai vrut să fac, dar când văd că Bărbăție, îmi asum… ce e asta, îți bați joc de noi? Acceptați mediocritatea de când sunteți.

O să transfer trei fotbaliști. Doi fundași centrali și un atacant. O să iau tot din străinătate. Ce să fac? Asta e situația, trebuie să o facem. Eu zic că sunt jucători buni și gata, nu îi cunosc nici eu pe ei.

De unde să iau fundași centrali români să fie și buni? Îi voi transfera, dau bani pe ei. Ce să fac? O să investesc mai mult de un milion de euro”, a mai spus .