Sport

Gigi Becali dezvăluie suma uriaşă pe care o încasează Muhar la FCSB: „Nu am ţinut cont de bani!”

Karlo Muhar a fost prezentat oficial la FCSB, ocazie cu care roş-albaştrii au încheiat campania de transferuri. Gigi Becali a dezvăluit câţi bani îi va plăti fotbalistului croat.
Marian Popovici
09.09.2026 | 18:28
Gigi Becali dezvaluie suma uriasa pe care o incaseaza Muhar la FCSB Nu am tinut cont de bani
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Gigi Becali dezvăluie suma uriaşă pe care o încasează Muhar la FCSB: "Nu am ţinut cont de bani!". Sursa: colaj Fanatik
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Karlo Muhar a fost prezentat oficial la FCSB. Transferul mijlocaşului croat a fost blocat iniţial de un diferend pe care l-a avut cu fostul său, CFR Cluj. Însă, aşa cum FANATIK a anunţat, Muhar a renunţat la bani pentru a putea semna cu noua echipă.

Gigi Becali, despre suma uriaşă pe care o încasează Karlo Muhar

Gigi Becali a dezvăluit că Muhar a renunţat la 700.000 de euro pe care îi mai avea de primit de la CFR Cluj pentru a putea semna cu FCSB. Croatul va încasa banii la zi de la CFR Cluj, urmând să ia o sumă importantă şi la FCSB:

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”Aveau și ei interes, aveam și noi interes, avea și Muhar interes. S-au înțeles amiabil. A renunțat el la niște bani, dar la niște bani din viitor cum ar veni, că el a dat la Fifa și lua 700.000. I-am zis: banii ăștia oricum îi luai de la mine. A renunțat el la banii ăștia, a rămas doar la banii din urmă. A semnat o hârtie că va primi banii.

Normal, dacă de acolo ai de luat 400.000 și de la mine, el ia 200.000, plus 200, 400, el în doi ani ia vreo 900.000. Eu nu am ținut cont acum, pentru că e un jucător care mi-a plăcut dintotdeauna. I-am spus și lui MM: Ăsta e cel mai puternic mijlocaș. În opinia mea, dacă nu ai putere la mijlocul terenului, poți să ai cea mai tare echipă. Dacă nu ai control la centrul terenului, ești mort. Și atunci nu am ținut cont la bani”, a spus Gigi Becali la Voyo Sport Live.

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Karlo Muhar l-a impresionat pe Mihai Stoica: „E o surpriză foarte plăcută”

Mihai Stoica a fost impresionat de gestul lui Karlo Muhar. În direct la emisiunea „MM la Fanatik”, managerul general de la FCSB a dezvăluit că se întâmplă rar ca fotbaliştii să renunţe la bani pentru a semna cu o echipă:

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„Este o surpriză foarte plăcută. Foarte puțini jucători aleg să renunțe la o sumă importantă pentru a rezolva mai repede cu câteva săptămâni sau zile o problemă de genul ‘Sunt sau nu eligibil, am sau nu drept de joc’.

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Propunerea a venit de la el. De regulă, jucătorii spun ‘Mai costă ca să rezolvăm asta’. El a zis ‘Nu mă mai interesează, plătesc eu, scad de la mine doar ca să pot juca mai devreme’. E mare lucru”, a spus oficialul FCSB-ului.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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