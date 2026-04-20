Gigi Becali anunţă singurul mod prin care Gică Hagi poate avea succes ca selecţioner al României: „Ca valoare, nu are vreo şansă!”

Gigi Becali a reacţionat după numirea lui Gică Hagi ca selecţioner al echipei naţionale. Patronul FCSB a declarat că doar cu ajutorul geniului său poate să aibă Hagi succes la prima reprezentativă.
Marian Popovici
20.04.2026 | 21:28
Gigi Becali anunta singurul mod prin care Gica Hagi poate avea succes ca selectioner al Romaniei Ca valoare nu are vreo sansa
Gigi Becali anunţă singurul mod prin care Gică Hagi poate avea succes ca selecţioner al României: "Ca valoare, nu are vreo şansă!" Sursa: colaj Fanatik
Gheorghe Hagi a fost prezentat oficial ca selecţioner al României. „Regele” a semnat un contract valabil patru ani şi a anunţat că obiectivul său este acela de a câştiga şi de a transforma naţionala României astfel încât „tricolorii” să obţină calificări la turneele finale şi să aibă o mentalitatea de învingători.

Gigi Becali, reacţie după numirea lui Hagi la naţională: „Numai geniul lui să facă o minune”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a reacţionat despre numirea lui Gică Hagi. Patronul FCSB e de părere că Hagi poate doar printr-un singur mod să readucă succesul la naţională, prin geniul lui de antrenor, altfel, valoric, România stă foarte modest:

Părerea mea, ca şi valore, nu are vreo şansă. Dar sunt oamenii care au fost genii ca fotbalişti şi lucrurile se pot întâmpla şi ca antrenori. Dacă a fost geniu ca fotbalist, îi dă Dumnezeu geniu şi în fotbal. Cum să iei tu campionatul cu Viitorul? A luat două.

Asta înseamnă chestiuni Dumnezeieşti. Domnul a inventat pentru el. I-a dat fotbalul ca dar. Dacă îţi dă fotbalul ca dar, îţi dă ca fotbalist şi ca antrenor. Asta e filozofia pe care o gândesc eu. Că altfel poate să se dea peste cap, că nu are cu ce.

Îl are pe finul lui Şumudică, pe Drăguş, îl mai are pe Man, care nu prea mai e Man. Îl are pe Bîrligea, care nu e un atacant de 30 de milioane… Şi altceva nici nu mai are nimic. Ce mai are? Numai geniul lui să facă o minune. Spune-mi un jucător de 10 milioane”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA

Adi Mutu cere răbdare pentru Gică Hagi: „La viitoarele campanii ne va fi foarte greu”

Despre numirea lui Gică Hagi la prima reprezentativă a vorbit şi Adrian Mutu. „Briliantul” spune că Hagi nu va avea o misiune uşoară şi e curios să vadă dacă noul selecţioner va trece la întinerire masivă a lotului sau va continua să joace cu Burcă, Stanciu sau Nicuşor Bancu, jucători care la următorul turneu final ar avea o vârstă destul de înaintată:

Este o misiune dificilă, la care s-a înhămat plin de curaj. Şi-a făcut temele foarte bine, a analizat, poate cel mai important examen al carierei lui Gică Hagi. Cred că este pregătit, are 61 de ani, ştim câţi jucători i-au trecut prin mâini. Problema e că suntem outsideri, la viitoarele campanii ne va fi foarte greu. Cred că lucrurile sunt foarte clare.

Ce facem? Ne gândim la Liga Naţiunilor, construim o echipă? Renunţăm la Liga Naţiunilor, ne concentrăm pe preliminarii? Ce facem cu jucătorii de 34 de ani, ce facem cu Burcă, Bancu, Stanciu? Îi mai chemăm sau nu? Mergem pe mâna tinerilor? Sunt tare curios ce se va întâmpla. Îi doresc baftă, am vorbit în urmă cu câteva zile, ştiu ce înseamnă pentru el.

Sper să aibă şi noroc şi puţină răbdare din partea tuturor. Era foarte încrezător, pentru că şocul venirii lui la echipa naţională după tot ce s-a întâmplat cu nea Mircea, doar el mai putea să creeze un şoc. Omul ăsta când va avea timp să creeze o echipă? Una e să vorbim la echipa de club, alta să vorbim de echipa naţională. O să spună Hagi de obiective. 

Dacă obiectivul principal al echipei este următorul Campionat European, ce faci tu cu Bancu, Stanciu sau Burcă? Cine va fi căpitanul echipei, mergi pe mâna lui Ianis? La atacanţi ce facem, că nu îl avem decât pe Bîrligea?”, a spus Adi Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali anunţă singurul mod prin care Gică Hagi poate avea succes ca selecţioner al României: "Ca valoare, nu are vreo şansă!"

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
