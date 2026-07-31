Gigi Becali anunță transferul de titlu și amenință rivalele: „Cu ei ne batem, dar tot FCSB este numărul 1 și va fi campioană!”

ADVERTISEMENT

FCSB a spus adio Conference League în acest sezon, competiția în care se calificase după barajele disputate cu FC Botoșani și Dinamo. Bucureștenii rămân concentrați de acum doar pe competiția internă, iar Gigi Becali a anunțat ce transfer face pentru câștigarea titlului.

Gigi Becali și transferul pe care îl face la FCSB pentru titlu

Gigi Becali, cel care a văzut meciul Auda – FCSB 4-1 , a vorbit despre ceea ce urmează pentru echipa lui odată cu părăsirea cupelor europene, după Latifundiarul din Pipera a spus că musai va aduce un atacant pentru a-i face concurență lui Daniel Bîrligea, dar mai ales că echipa lui se va lupta la titlu cu Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

„Am încredere că echipa asta poate crește, dar cu un atacant. Bîrligea joacă la caterincă, dacă nu are concurență. Poate joacă Stoian atacant… Dar trebuie atacant, să îi fie frică. Drăguș rămâne pentru mine o opțiune, oricând! Eu cred că ne batem cu Craiova. Mândria nu mi-o poate lua nimeni, e păcat mare, greu. FCSB este numărul 1, va fi campioană.

Aici nu e vorba de bani, luam 7-8 milioane, dă-i în colo… E vorba de coeficient aici. Dau bani pentru atacant, ce, sunt găină? Să mă predau acum? M-am dus la pușcărie, am fost găină? Tot vultur am fost. În coșciug mă voi preda, și nici atunci… Nu ai de unde să mai iei români!”, a spus Gigi Becali pentru

ADVERTISEMENT

Jucătorii în care Gigi Becali își pune speranțele pentru un nou titlu la FCSB

Din actuala echipă pe care o are FCSB, Gigi Becali a rostit doar două nume în care are încredere că îi vor aduce un nou titlu. „Pădurariu și cu Stoian vor câștiga campionatul. Ei doi vor fi jucători de bani mulți!”, a mai spus latifundiarul din Pipera, conform sursei citate.

ADVERTISEMENT