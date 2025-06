Gigi Becali anunță transferul lui Dennis Politic de la Dinamo la FCSB: „Le-am dat ce au cerut”. Toate detaliile mutării. Exclusiv

După o întreagă „telenovelă”, Gigi Becali este foarte aproape să-l transfere de la Dinamo la FCSB pe Dennis Politic. În exclusivitate pentru FANATIK, patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că a urcat oferta până la un milion de euro, plus Alexandru Musi.

Gigi Becali anunță transferul lui Dennis Politic de la Dinamo la FCSB: „Le-am dat ce au cerut”

, însă Gigi Becali a mărit oferta și este la un pas să bată palma cu Dinamo. La schimb, clubul antrenat de Zeljko Kopic va primi un milion de euro, plus .

„Nu am semnat, dar suntem aproape. Am mai urcat eu oferta. E undeva la un milion de euro, plus Musi. Situația este mai complexă un pic. Politic avea de luat niște bani din transfer și am suportat eu obligațiile jucătorului și ale impresarilor.

Am urcat oferta undeva la 800.000 de euro, plus 200.000 de euro, plus Musi, adică ce au cerut ei inițial. Eu zic că suntem aproape, dar mai multe nu pot să vă spun în momentul ăsta”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate, pentru FANATIK. Despre negocierile finale dintre Dinamo și FCSB pentru Politic a scris și .

Gigi Becali plătește un milion de euro, plus Musi pentru Dennis Politic

Inclusiv Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a declarat miercuri seară în direct la TV că este optimist că transferul lui Dennis Politic de la Dinamo se va oficializa.

Negocierile au fost blocate, deoarece Gigi Becali a oferit în primă fază suma de 700.000 de euro, plus Musi. Patronul campioanei României a plusat și este foarte aproape să bată palma cu Dinamo.

„Eu zic că se face! Da, cu Musi și bani. Gigi vorbește. Eu am spus doar ce cred eu. Oferta pe care o face Gigi este foarte generoasă. Este cumva win-win. Dinamo își ia unul dintre cei mai buni jucători sub vârstă din România.

În opinia mea, Musi este de departe cel mai bun al generației sale. Eu unul regret că pleacă Musi, dar nu mă pot opune. Da, și Musi vrea să plece. Eu cred în continuare că e un jucător de mare perspectivă, dar și Politic e un jucător bun”, a declarat Mihai Stoica, la .