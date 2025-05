Gigi Becali anunță transferuri de Liga Campionilor la FCSB după 3-1 cu Dinamo: ”Iau 3-4 jucători. Vreau să am două echipe”

Așa cum a anunțat în ultima vreme, Gigi Becali țintește în sezonul viitor să intre în grupa de Liga Campionilor. Pentru a putea atinge acest obiectiv patronul FCSB pregătește o campanie de transferuri stelare.

Transferuri de Liga Campionilor pregătite de Gigi Becali la FCSB

Imediat după , patronul ”roș-albaștrilor” a anunțat strategia pe care o va avea în perioada de mercato din vară pentru ca echipa să poate face față pe toate planurile.

”Am zis 4 transferuri, nu ai voie să ai rezerve? Poate de exemplu e unul mai bun, joacă unul mai bun. Nu mai fac ce am făcut anul ăsta. Am făcut foarte bine ce am făcut, dar nu mai fac.

Mă refer că am făcut bine că așa a vrut Dumnezeu. Vreau să am două echipe. Nu vreau să joace echipa și în campionat, și în Liga Campionilor. Nu mai e Europa League, Liga Campionilor te stoarce, suge toată energia”, a declarat Becali, la emisiunea Fotbal Club de la .

Mesaj ferm pentru Tavi Popescu

Finanțatorul FCSB a anunțat ce se întâmplă cu veteranul Vlad Chiricheș, dar a ținut să-i transmită un avertisment și lui Octavian Popescu, în ciuda faptului că .

”Chiricheș continuă, da. Să se lupte cu Lixandru. Să vedem, poate? Eu zic că nu poate în locul lui Lixandru. Nu îl ambiționez, ce îl știu pe Lixandru. Lixandru vine și mai puternic, a făcut pregătire la sală.

Tavi Popescu a dat două goluri din talent, că are valoare, dar trebuie să își revină unu contra unu. Dacă nu-și revine, stă pe bancă. S-au relaxat, am făcut 3 schimbări și ai văzut după ce vijelie. Nu a fost vijelie la poarta lui Târnovanu. Dacă se făcea 3-2 cine știe ce se întâmpla. Nu merge cu dacă. Dacă dădeau ei golul 2, dădeam noi golul 4.

E posibil să nu mai fie nevoie să jucăm. Dacă face Craiova egal. Normal trebuie să câștige, că ei pot să treacă în fața CFR-ului. Vom juca pentru a face dreptatea. Jucăm să vedem cine merită locul 2, 3, 4. Nu vreau să arbitrez, nu sunt eu Dumnezeu să arbitrez play-off-ul. Vom juca să fie dreptate egal la egal cu toate echipele. Nu dau liberi la jucători, nu e drept”, a spus Gigi Becali.