Gigi Becali anunță un nou transfer de la FCSB la Dinamo: „I-am zis lui Nicolescu că-i plătesc jumătate din salariu”

Gigi Becali este hotărât să facă „curățenie” în lotul FCSB-ului. După ce , latifundiarul din Pipera este gata să mai cedeze un jucător la marea rivală.

FCSB are un lot numeros, astfel că își permite luxul de a vinde din jucători. Starul de sezon sub așteptări l-a determinat pe Gigi Becali să renunțe la unii dintre fotbaliștii săi, fiind dispus să îi trimită chiar la rivale.

După ce a spus că a negociat cu Andrei Nicolescu pentru transferul lui Marius Ștefănescu, Gigi Becali a mai anunțat o nouă mutare la marea rivală. Mai exact, Alexandru Băluță, , le-a fost propus acum „câinilor”.

„Băluță i-am spus lui Nicolescu că îi dau eu jumătate din salariu și jumătate să dea ei. Și Ștefănescu și Băluță la Dinamo, da!”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali anunța imediat după Shkendija – FCSB 1-0 revenirea lui Alexandru Băluță în lot

Paradoxal, eșecul cu 0-1 cu Shkendija l-a înfuriat atât de tare pe Gigi Becali încât a intrat în direct după meci și a anunțat că Ovidiu Perianu nu mai are ce să caute la FCSB.

Patronul bucureștenilor anunța că locul acestuia va fi luat de Malcom Edjouma și de Alexandru Băluță, cei doi jucători care nu mai figurau în planurile de viitor ale echipei: „Perianu nu are ce căuta la echipa asta. Îl bagi să joace, dar nu are ce căuta aici. Perianu nu are ce căuta la echipa asta.

Nici Ștefănescu. Mâine, ordinul meu: Perianu și Ștefănescu ies de la echipă. Intră Malcolm și Băluță!”, spunea Gigi Becali la , după Shkendija – FCSB 1-0.