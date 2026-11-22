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Gigi Becali a anunțat că FCSB are nevoie de întăriri din străinătate, dar a vorbit și despre situația lui Nicolae Stanciu – jucător pe care l-ar fi vrut la echipă – și Florin Tănase, fotbalistul pe care l-a lăsat să se transfere în Cipru, vara trecută.

Gigi Becali anunță un nou transfer la FCSB

FCSB pregătește o nouă mutare pe piața transferurilor. , fără să dezvăluie, însă numele acestuia sau stadiul negocierilor.

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Șeful celor de la FCSB consideră că soluțiile din SuperLigă sunt mult prea limitate, așa că a trebuit să se orienteze către străinătate pentru a întări echipa.

„Suntem aproape să mai facem un transfer. Nu e român. Doar străini aduc. Nu ai ce lua din România. Nu ai ce să aduci din România. Nu ai ce. Doar străini aduc”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport, .

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Gigi Becali regretă plecarea lui Florin Tănase și ratarea lui Nicolae Stanciu

Patronul FCSB a vorbit și despre Nicolae Stanciu, dar a transmis că nu este preocupat în acest moment de situația mijlocașului. Becali a recunoscut, în schimb, că a greșit atunci când a permis plecarea lui Florin Tănase, considerând că echipa a rămas fără un jucător capabil să organizeze jocul.

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Recent, Nicolae Stanciu a declarat că a discutat cu trei echipe din SuperLigă – FCSB, Universitatea Cluj și Universitatea Craiova – iar o decizie finală va lua în următoarele zile. Cu toate acestea, Gigi Becali este sigur că mijlocașul naționalei a ales o altă echipă și nu mai are de gând să-l aștepte.

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„Stanciu să fie sănătos. Nu-mi arde mie de Stanciu. Mi-a zis că sună. A mers acolo, să fie sănătos. Am greșit cu Tănase. Nu trebuia să-l las să plece. Nu mai avem nimic. Niciunul care să lege echipa”, a mai spus Gigi Becali.