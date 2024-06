Gigi Becali, anunțul zilei! Florinel Coman se transferă de la FCSB: „Au băgat banii, gata! Nu-l mai țin, deși nu voiam să-l mai vând”

Florinel Coman a fost titular în victoria istorică pe care România a obținut-o la debutul de la EURO 2024. Deși nu a marcat, jucătorul de la FCSB a fost extrem de implicat atât în faza ofensivă, cât și în apărare. La scurt timp după finalul jocului, Gigi Becali a făcut un anunț neașteptat.

Pleacă Florinel Coman de la FCSB? Anunțul de ultimă oră al lui Gigi Becali

În ultimele luni s-a vorbit intens despre o posibilă plecare a lui Florinel Coman de la FCSB. Atacantul a fost dorit în zona golfului, însă mutarea nu s-a mai realizat. Acum se pare că patronul echipei nu mai are cum să evite despărțirea de superstarul echipei.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a vorbit la FANATIK EURO despre , dar și despre ”tricolorul” care evoluează la echipa sa, Florinel Coman. Patronul de la FCSB a anunțat că acesta urmează să fie transferat în zilele următoare.

„Au băgat banii de trei zile, tot mă anunță. ‘Bagăm banii, bagăm banii’. Au băgat banii, nu știu cine. (n.r. Cine, arabii? Au achitat clauza pentru Florinel?). Cred că da. Au zis să le dau și 100 de mii. ‘Duceți-vă, mă, eu nu vreau să-l vând, cum să vă dau eu 100 de mii’.

ADVERTISEMENT

Impresarii îmi zic că bagă banii azi. Vor să le dau 100 de mii ca să bage banii. Dacă de trei zile în fiecare zi: ‘cadou, măcar de 100 de mii’, că ei au muncit. Eu nu vreau. ‘Ați muncit împotriva mea. Nu vă dau, mă, ca să nu băgați banii’.

Nu ai cum să nu-l lași. Dacă se plătește clauza, e jucătorul lor. Să vedem mâine dimineața. Ei de trei zile zic că bagă banii. Eu le-am zis: ‘Cum să vă dau eu vouă comision la un jucător pe care nu vreau să-l vând? Pe mine mă interesează banii din Champions League, nu mă interesează astea 5 milioane ale voastre’. Dacă au plătit clauza, nu mai are rost să-l țin. Să se ducă omul să-și vadă de treaba lui”, a explicat Gigi Becali la FANATIK EURO.

ADVERTISEMENT

Coman, titular în România – Ucraina 3-0

Cu siguranță Florinel Coman se gândește în prezent doar la meciurile de la Campionatul European din Germania. Extrema stângă a făcut un joc bun cu Ucraina. A avut o oportunitate bună de a marca în minutul 8 al întâlnirii. El a încercat să-l surprindă pe Lunin cu un șut din afara careului, însă mingea a fost reținută de portarul celor de la Real Madrid.

Coman a fost înlocuit în minutul 62 al partidei. În locul său a intrat Valentin Mihăilă. Edi Iordănescu a recurs la această schimbare pentru a oferi echipei un plus de viteză în fazele de contraatac.

ADVERTISEMENT

. După victoria cu 3-0 în fața Ucrainei, ”tricolorii” devin favoriți la o clasare pe primele două poziții. Și locul 3 ar putea duce în fazele superioare ale competiției, iar pentru asta, elevii lui Edi Iordănescu ar trebui să obțină cel puțin un punct în întâlnirile cu Belgia și Ucraina.

7.000.000 de euro este cota de piață a lui Florinel Coman, conform Transfermarkt

este cota de piață a lui Florinel Coman, conform Transfermarkt 34 de meciuri a jucat în ultimul sezon pentru FCSB

Gigi Becali a facut show in emisiunea FANATIK LA EURO dupa Romania - Ucraina 3-0. Gigi Becali vede Romania in fazele superioare la Euro 2024 si anunta transferul lui Florinel Coman la Al Duhail in Qatar.