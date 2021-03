Gigi Becali, apărat de un fost patron din Liga 1: ”FCSB e jucăria lui”

Acuzat în dese rânduri că se bagă peste antrenor la meciurile din Liga 1, Gigi Becali este apărat de fostul patron al formației FC Vaslui, Adrian Porumboiu, care recunoaște că și el se băga în deciziile de la echipă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ultimul care l-a criticat pe latifundiarul din Pipera pentru implicarea în hotărârile tactice a fost Vasile Miriuță, acesta considerând că roș-albaștrii nu pot câștiga titlul în aceste condiții.

Omul de afaceri a declarat în dese rânduri că cine vine antrenor la FCSB știe la ce să se aștepte și preciza că pe banii lui nu poate dicta altcineva.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Un fost patron din Liga 1 îl apără pe Gigi Becali

Fost patron în Liga 1 la FC Vaslui, Adrian Porumboiu a sărit în apărarea lui Gigi Becali și a spus că la fel proceda și el. Fostul arbitru a afirmat că Toni Petrea este un am de paie la FCSB, iar toate deciziile îi aparțin finanțatorului.

”L-ați numi geniu? Eu nu am cum… E treaba lui, e jucăria lui. Face ce vrea. Pot eu să mă iau de Gigi că să bagă la echipă? Petrea?! Hai, domnule, stați cuminte!”, a declarat Porumboiu pentru gsp.ro.

ADVERTISEMENT

”Nu pot să mă iau de Gigi pentru că același comportament îl aveam și eu. Nu aș fi cel mai în măsură să spun că nu m-am amestecat sau că nu am intervenit. Ar fi o impostură să mă iau de el. E treaba lui, face echipa cum o gândește”, a continuat fostul patron.

Gabi Balint, antrenorul care l-a refuzat pe Porumboiu

”Probabil nu are momente să se certe că a făcut treaba asta. Eu am avut de vreo două ori. M-am lăsat doar pentru o etapă. Etapa următoare m-am apucat din nou. Treaba e cine acceptă. Mie, Gabi Balint mi-a spus de la început că nu acceptă. Și am fost de acord”, a încheiat Porumboiu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Antrenorul celor de la FCSB, Toni Petrea, l-a schimbat în minutul 36 al meciului cu Gaz Metan Mediaș pe Răzvan Oaidă, cel care a avut o evoluție ștearsă în prima repriză. În locul său a intrat Ante Vukusic, dar mutarea se pare că a fost făcută la cererea lui Gigi Becali.

Formația roș-albastră a câștigat chinuit în prelungiri întâlnirea cu Gaz Metan Mediaș, scor 1-0, și astfel rămâne lider în Liga 1. Căpitanul Florin Tănase, care a salvat-o din nou pe FCSB cu golul târziu reușit în poarta celor de la Gaz Metan, a revenit asupra faptului că este folosit în unele momente ca atacant și a dezvăluit că nu-i place să joace pe acest post.

ADVERTISEMENT