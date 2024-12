, printre care și Gigi Becali. Apariția patronului de la FCSB a provocat multe aplauze în cadrul evenimentului.

Gigi Becali, apariție de senzație la Super Gala Fanatik 2024! Întreaga sală a început să aplaude

Gigi Becali este , iar prezența sa a făcut furori în sală. Toți cei prezenți la eveniment l-au aplaudat cu mare intensitate pe patronul celor de la FCSB.

Latifundiarul din Pipera s-a așezat la masa din fața scenei dedicată campioanei României. Alături de finanțatorul “roș-albaștrilor” stau și jucătorii echipei Darius Olaru, Ngezana, Vali Crețu, Radunovic, Daniel Bîrligea, Târnovanu și Adrian Șut.

Toți fotbaliștii de la FCSB prezenți la SUPER GALA FANATIK 2024 au primit câte un premiu special în urma performanțelor lor din ultimul an.

Darius Olaru: “Cred că avem o șansă bună să ne calificăm în primele opt”

pentru performanțele realizate în tricoul FCSB-ului.

Căpitanul FCSB-ului i-a scos în evidență și pe colegii săi de la gruparea “roș-albastră”: “Vreau să le mulțumesc în special coechipierilor mei, atât celor de aici, cât și celor de acasă. Fără ei, cu siguranță nu aș fi putut fi aici. Vreau să ne îndeplinim obiectivele și în acest an și cred eu că avem puterea să o facem.

“Am spus-o, știm cu toții, cu toții ne dorim. Nu vreau să mă gândesc la primele 24, vreau să ne calificăm în primele opt dacă este posibil.

În două zile avem un meci foarte important (n.r. în deplasare la Hoffenheim) și cred că avem o șansă bună să ne calificăm în primele opt”, a declarat Darius Olaru la SUPER GALA FANATIK 2024.

Ștefan Târnovanu, cu lacrimi în ochi când a primit premiul portarul anului la Super Gala Fanatik 2024

“De când am ajuns aici în sală, am încercat să îmi pregătesc un discurs, dar am văzut acel video cu domnul Helmut Duckadam și s-a dat totul peste cap puțin, mă gândeam că o să zic ceva și nu o să vă mai zic ce aveam de gând.

M-a emoționat foarte mult când am aflat vestea că nu mai e printre noi. Cumva am asociat pierderea lui cu pierderea tatălui meu. Cu toate că nu l-am cunoscut personal, nu am vorbit niciodată cu el. Tot timpul a încercat să îmi spună când am făcut un lucru bun și când am făcut unul rău.

La stadion când am depus coroana, acolo unde era depus dânsul, m-am întâlnit cu soția lui, am strâns-o în brațe, i-am transmis condoleanțe și mi-a spus că niciodată nu mi-a spus nimic cu răutate. Așa că nu l-am întâlnit, dar îi mulțumesc pentru tot ce a spus despre mine, am învățat foarte multe de la el.

„Legat de partea sportivă, a fost un an fabulos. De la câștigarea campionatului am ajuns la EURO, am debutat în poarta echipei naționale într-un meci oficial. Acum suntem în Europa League, facem niște rezultate la care sincer, glumea cumva între noi și am reușit să facem asta.

Vreau să le mulțumesc lor. Fără ei nu ar fi fost posibil și sper ca la anul să vin aici din postura de jucător calificat într-o competiție superioară”, a spus Ștefan Târnovanu la SUPER GALA FANATIK 2024.

