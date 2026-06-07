Gigi Becali, apariție de senzație la tăierea moțului lui Giorgios, fiul lui Ianis Hagi! S-a fotografiat cu fotbaliștii săi preferați, pe care vrea să-i aducă la FCSB

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După România – Țara Galilor 2-1, familia Hagi a fost în sărbătoare. Ianis și Elena au organizat petrecerea de tăiere a moțului fiului lor, Giorgios, care s-a născut pe 20 august 2025. La eveniment a fost prezent inclusiv Gigi Becali, finul lui Gică Hagi. Patronul FCSB a făcut spectacol și s-a afișat cu feblețile sale, Florinel Coman și Denis Drăguș.

Gigi Becali îi vrea la FCSB pe Florinel Coman și pe Denis Drăguș

Finalul de sezon, odată cu terminarea meciurilor echipei naționale, a fost prilej de sărbătoare pentru fotbaliști. A doua zi după amicalul cu Țara Galilor, în timp ce Dennis Man, care l-a avut naș pe Nicolae Stanciu, s-a căsătorit religios, la Vladimirescu, cu Alexandra. Petrecere a fost și în București, acolo unde Ianis și Elena Hagi i-au tăiat moțul băiețului lor, Giorgios.

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În centrul atenției s-a aflat Gigi Becali, care s-a fotografiat alături de Florinel Coman și de Denis Drăguș. De-a lungul timpului, latifundiarul din Pipera și-a declarat admirația pentru cei doi atacanți. Dacă , Drăguș rămâne, deocamdată, doar un vis pentru Becali.

„El nu a fost la mine, dar aș da pe el și două-trei milioane de euro. El e fotbalist! Aș da trei milioane de euro pe Drăguș. După părerea mea, Drăguș e cel mai bun fotbalist român de la ora asta. Pot să spun, fără să se supere Man, dar e peste el. Eu îl văd în alt sistem pe Drăguș, nu atacant. Îl văd aripă stânga. Eu spun ce cred, fiecare crede ce vrea. Așa am făcut până acum, am reușit și am luat milioane”,

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Gigi Becali îi prelungește contractul lui Florin Tănase

Un alt fotbalist care este la inima lui Becali este deja în curtea celor de la FCSB. Este vorba despre Florin Tănase, căruia i-a expirat contractul în această vară. Latifundiarul din Pipera a transmis că a bătut însă palma cu „decarul” în vârstă de 31 de ani și că acesta „Bă, vor veni şase jucători. V-am zis şi aşa o să fie. Minimum cinci vor veni, şase. Tănase semnează pe doi ani”, a declarat Gigi Becali, la petrecerea organizată în cinstea lui Giorgios Hagi.

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Gigi Becali, relație specială cu socrii lui Ianis Hagi

La petrecerea de tăiere a moțului lui Giorgios, Gigi Becali a dezvăluit că are o relație specială cu bunicii băiețelului, părinții Eleni Hagi. „La Gică vin, mai ales că mă gândeam. Socrul şi soacra lui Ianis în 1992 erau logodiţi. Nu ne cunoşteam atunci, dar ne-am întâlnit la un Revelion. După ani de zile, anul trecut mi-a trimis el înregistrarea de la Revelionul din 1992. Am rămas uimit, iar ei erau logodiţi atunci. Acum au ajuns să facă moţul nepotului lor, îţi dai seama ce frumos?

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Mai ales că aici… Athénée e al doilea, Continentalul era cel care îmi plăcea şi de care îmi aduc aminte. E nostalgia tinereţii. Mi-a zis el atunci (n.r. – socrul lui Ianis Hagi): ‘Ştii de ce te-am ţinut minte? În 1992, cine să aibă un smoking atât de frumos?’. După smoking m-a ţinut minte socrul lui Ianis. Bunicul miresei era cel mai bogat, era mai bogat decât mine pe vremea aia”, a încheiat patronul FCSB.