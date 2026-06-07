Sport

Gigi Becali, apariție de senzație la tăierea moțului lui Giorgios, fiul lui Ianis Hagi! S-a fotografiat cu fotbaliștii săi preferați, pe care vrea să-i aducă la FCSB

Gigi Becali nu a putut lipsi de la tăierea de moț a lui Giorgios, fiul lui Ianis și ale Elenei Hagi. La petrecere, patronul FCSB s-a pozat cu fotbaliștii săi preferați, pe care visează să îi aducă la FCSB
Cristian Măciucă
07.06.2026 | 19:45
Gigi Becali aparitie de senzatie la taierea motului lui Giorgios fiul lui Ianis Hagi Sa fotografiat cu fotbalistii sai preferati pe care vrea sai aduca la FCSB
SPECIAL FANATIK
2 poze
Vezi galeria
Gigi Becali, apariție de senzație la tăierea moțului lui Giorgios, fiul lui Ianis Hagi! S-a fotografiat cu fotbaliștii săi preferați, pe care vrea să-i aducă la FCSB. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

După România – Țara Galilor 2-1, familia Hagi a fost în sărbătoare. Ianis și Elena au organizat petrecerea de tăiere a moțului fiului lor, Giorgios, care s-a născut pe 20 august 2025. La eveniment a fost prezent inclusiv Gigi Becali, finul lui Gică Hagi. Patronul FCSB a făcut spectacol și s-a afișat cu feblețile sale, Florinel Coman și Denis Drăguș.

Gigi Becali îi vrea la FCSB pe Florinel Coman și pe Denis Drăguș

Finalul de sezon, odată cu terminarea meciurilor echipei naționale, a fost prilej de sărbătoare pentru fotbaliști. A doua zi după amicalul cu Țara Galilor, Ștefan Târnovanu și soția sa, Loredana Țurcanu, au făcut cununia civilă, la Iași, în timp ce Dennis Man, care l-a avut naș pe Nicolae Stanciu, s-a căsătorit religios, la Vladimirescu, cu Alexandra. Petrecere a fost și în București, acolo unde Ianis și Elena Hagi i-au tăiat moțul băiețului lor, Giorgios.

ADVERTISEMENT

În centrul atenției s-a aflat Gigi Becali, care s-a fotografiat alături de Florinel Coman și de Denis Drăguș. De-a lungul timpului, latifundiarul din Pipera și-a declarat admirația pentru cei doi atacanți. Dacă Florinel Coman ar putea reveni la FCSB chiar în această vară, Drăguș rămâne, deocamdată, doar un vis pentru Becali.

„El nu a fost la mine, dar aș da pe el și două-trei milioane de euro. El e fotbalist! Aș da trei milioane de euro pe Drăguș. După părerea mea, Drăguș e cel mai bun fotbalist român de la ora asta. Pot să spun, fără să se supere Man, dar e peste el. Eu îl văd în alt sistem pe Drăguș, nu atacant. Îl văd aripă stânga. Eu spun ce cred, fiecare crede ce vrea. Așa am făcut până acum, am reușit și am luat milioane”, a declarat Gigi Becali, în iarnă, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă...
Digi24.ro
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă Rusia de Crimeea. Zeci de ținte au fost distruse
drăguș, gigi becali, coman
Gigi Becali, între Denis Drăguș și Florinel Coman. FOTO: Instagram Florinel Coman

Gigi Becali îi prelungește contractul lui Florin Tănase

Un alt fotbalist care este la inima lui Becali este deja în curtea celor de la FCSB. Este vorba despre Florin Tănase, căruia i-a expirat contractul în această vară. Latifundiarul din Pipera a transmis că a bătut însă palma cu „decarul” în vârstă de 31 de ani și că acesta va semna o înțelegere valabilă pentru următoarele două sezoane, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. „Bă, vor veni şase jucători. V-am zis şi aşa o să fie. Minimum cinci vor veni, şase. Tănase semnează pe doi ani”, a declarat Gigi Becali, la petrecerea organizată în cinstea lui Giorgios Hagi.

ADVERTISEMENT
S-a retras din handbal de la CSM București, imediat după finala cu Brest:...
Digisport.ro
S-a retras din handbal de la CSM București, imediat după finala cu Brest: ”Mama plânge de două zile”

Gigi Becali, relație specială cu socrii lui Ianis Hagi

La petrecerea de tăiere a moțului lui Giorgios, Gigi Becali a dezvăluit că are o relație specială cu bunicii băiețelului, părinții Eleni Hagi. „La Gică vin, mai ales că mă gândeam. Socrul şi soacra lui Ianis în 1992 erau logodiţi. Nu ne cunoşteam atunci, dar ne-am întâlnit la un Revelion. După ani de zile, anul trecut mi-a trimis el înregistrarea de la Revelionul din 1992. Am rămas uimit, iar ei erau logodiţi atunci. Acum au ajuns să facă moţul nepotului lor, îţi dai seama ce frumos?

ADVERTISEMENT

Mai ales că aici… Athénée e al doilea, Continentalul era cel care îmi plăcea şi de care îmi aduc aminte. E nostalgia tinereţii. Mi-a zis el atunci (n.r. – socrul lui Ianis Hagi): ‘Ştii de ce te-am ţinut minte? În 1992, cine să aibă un smoking atât de frumos?’. După smoking m-a ţinut minte socrul lui Ianis. Bunicul miresei era cel mai bogat, era mai bogat decât mine pe vremea aia”, a încheiat patronul FCSB.

Elizabeth Omoregie, discurs emoţionant de adio la despărţirea de CSM Bucureşti: „Mulţumesc pentru...
Fanatik
Elizabeth Omoregie, discurs emoţionant de adio la despărţirea de CSM Bucureşti: „Mulţumesc pentru tot ce mi-ai dat, România!”
Formula 1, Marele Premiu de la Monaco. Kimi Antonelli a devenit cel mai...
Fanatik
Formula 1, Marele Premiu de la Monaco. Kimi Antonelli a devenit cel mai tânăr câștigător de la Monte Carlo. Cine completează podiumul
Crina Pintea, mesaj manifest după scandalul de la Final Four: „Noi, românii, să...
Fanatik
Crina Pintea, mesaj manifest după scandalul de la Final Four: „Noi, românii, să nu ne mai urâm între noi!”
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Anghel Iordănescu nu l-a iertat după meciul României: 'Ai ratat, mă, pârnăiașule'
iamsport.ro
Anghel Iordănescu nu l-a iertat după meciul României: 'Ai ratat, mă, pârnăiașule'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!