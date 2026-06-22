Sport

Gigi Becali, aproape de bomba anului: „Din informațiile mele, Denis Drăguș i-a spus DA lui FCSB!” Exclusiv

Bombă nucleară pregătită de Gigi Becali. Patronul celor de la FCSB este foarte aproape să îl transfere pe fotbalistul său preferat, Denis Drăguș. Dezvăluiri despre mutarea verii
Cristian Măciucă
22.06.2026 | 14:25
Gigi Becali aproape de bomba anului Din informatiile mele Denis Dragus ia spus DA lui FCSB Exclusiv
breaking news
Gigi Becali, aproape de bomba anului: „Din informațiile mele, Denis Drăguș i-a spus DA lui FCSB!” FOTO: Fanatik
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Denis Drăguș (26 de ani) este mai aproape ca niciodată de FCSB. Gigi Becali (61 de ani) e dispus să îi dea 1.000.000 de euro atacantului de la Trabzonspor, care pare să fi acceptat oferta roș-albaștrilor. Dumitru Dragomir a dezvăluit că internaționalul român i-a promis lui Becali că vine la FCSB.

Denis Drăguș, tot mai aproape de FCSB! Gigi Becali dă bomba verii în mercato

FCSB nu a făcut decât un transfer în această pauză competițională, pe fundașul dreapta din Martinica, Ronny Labonne. Îngrijorat de situația achizițiilor, Gigi Becali este pe cale să „detoneze” bomba perioadei de mercato. Denis Drăguș este, în opinia latifundiarului din Pipera, cel mai bun fotbalist român și, din spusele lui Mitică Dragomir, ar fi acceptat să vină la FCSB.

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„Îl ia pe Drăguș. Asta știu eu astăzi (n.r. luni). Eu așa știu că azi îl ia pe Drăguș, mâine nu știu cum va fi. Azi, Drăguș vine la FCSB. (n.r. – Drăguș are 1,55 milioane pe an) Un milion de euro îi dă și Gigi lui Drăguș în România. Numai dacă Drăguș găsește în altă parte să ia 2 milioane, doar așa nu vine. Nu știu dacă i-a dat cuvântul. A promit nu costă niciun ban”, a dezvăluit Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Gigi Becali a anunțat că s-a înțeles cu Drăguș

Anunțul lui Dumitru Dragomir vine în contextul în care Gigi Becali a transmis în urmă cu câteva zile că s-a înțeles cu Denis Drăguș. Fotbalistul lui Trabzonspor a petrecut vacanța de vară în Belek, alături de Risto Radunovic, Florin Tănase și Florinel Coman. „Coman, Drăguș, Tănase, ăsta e planul. Lui Coman i-am zis: ‘Nu mi-a plăcut primul meci al tău la națională, nici nu te iau’. ‘Că nea Gigi, nu am jucat două luni, nu m-am antrenat’.

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La al doilea a mai făcut, dar tot nu. Pe Drăguș nu mai stau să îl analizez, e prea fotbalist, joacă fotbal și la două noaptea. Joacă din putere, din viteză, nu ai ce să faci. Eu știu ce pretenții are el. Cu el m-am înțeles, doar să îi dea drumul ăia. Dacă tot îl dai împrumut, lasă-l mă liber. El mi-a spus: ‘Nea Gigi, eu să le iau și lor 300-400 de mii’. Calculăm în așa fel încât, cu siguranță, să ia un milion într-un an”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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