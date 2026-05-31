Gigi Becali, aproape să îl vândă pe Darius Olaru: „Îl dau pe 4,5 milioane de euro!” Echipa care pune banii jos

Darius Olaru ar putea pleca în această vară de la FCSB. Patronul Gigi Becali a dezvăluit că există o ofertă oficială pentru căpitan, iar dacă echipa dă 4,5 milioane de euro în schimbul unui transfer, mijlocaşul poate pleca.
Marian Popovici
31.05.2026 | 20:15
FCSB a reuşit calificarea în Conference League după ce a trecut cu 2-1 de Dinamo, în „finala” barajului. Roş-albaştrii continuă seria calificărilor în cupele europene, iar patronul FCSB vrea să facă o adevărată revoluţie în lotul roş-albaştrilor, fiind anunţate 5-6 transferuri.

Gigi Becali, aproape să îl vândă pe Darius Olaru! Are ofertă din zona arabă

Însă, FCSB poate să îşi piardă şi unul dintre cei mai importanţi jucători. Gigi Becali a dezvăluit că are o ofertă de 3 milioane de euro pentru Darius Olaru. Iniţial, a solicitat 5 milioane de euro, dar e gata să îi dea drumul în zona arabă şi pentru 4 sau 4,5 milioane de euro:

„Am o ofertă pentru Darius Olaru din zona arabă. Ei au spus că dau 3 milioane de euro, eu le-am cerut 5 milioane de euro. Dar o să îl dau pe 4,5 milioane de euro. Poate chiar şi pentru 4 milioane de euro. Dar nu vreau să ştie ei! Acum o să ştie, dar poate e o strategie de-a mea. Chiar mă gândeam că vreau să fac câteva milioane de euro din transferuri. O să vedem”, a spus Gigi Becalii la Digisport.

Darius Olaru, dorit şi în Belgia de Genk: „Vrea să îl transforme în cel mai scump transfer din istorie”

Darius Olaru are o cotă de piaţă de 5 milioane de euro şi în acest sezon a jucat nu mai puţin de 51 de meciuri pentru FCSB, reuşind să marcheze 15 goluri şi a oferit opt pase decisive. Este unul dintre longevivi jucători din lotul celor de la FCSB, fiind transferat în 2020 pentru 600.000 de euro de la Gaz Metan Mediaş.

„Racing Genk este interesată să-l transfere pe Darius Olaru. Este un mijlocaș ofensiv în vârstă de 28 de ani, care joacă la FCSB. Pe lângă Racing Genk, și Lille OSC este interesată de jucător.Olaru costă 5 milioane de euro. Aceasta este, până la urmă, clauza de reziliere din contractul său, iar clubul românesc nu are nicio intenție să-l lase să plece pentru mai puțin. Olaru mai are doi ani de contract în România.

Evident, este un preț excepțional de mare, dar Genk vrea să-l transforme în cel mai scump transfer din istorie. Prin stabilirea unui preț atât de mare, țintesc ambițios. Și în Limburg își dau seama că 45 de milioane de euro probabil nu este un preț fezabil, dar, procedând astfel, ridică ștacheta”, scriu cei de la voetbalnieuws.be.

  • 28 de ani are Darius Olaru
  • 5.000.000 de euro e cota de piaţă a lui Darius Olaru
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
