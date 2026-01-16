Sport

Gigi Becali, ce lovitură! Gazzetta dello Sport anunță interes din Serie A pentru Bîrligea: „Ar putea schimba echipa”

Gazzetta dello Sport a dezvăluit că mai multe echipe din Serie A sunt interesate de Daniel Bîrligea. Pentru ce sumă s-ar putea efectua transferul.
Bogdan Mariș
16.01.2026 | 10:15
Gigi Becali ce lovitura Gazzetta dello Sport anunta interes din Serie A pentru Birligea Ar putea schimba echipa
Italienii anunță interes din Serie A pentru Daniel Bîrligea. Gigi Becali ar putea da lovitura. Foto: sport.pictures.eu.
Deși cifrele sale din acest sezon nu sunt la fel de impresionante precum cele din stagiunea precedentă, Daniel Bîrligea a rămas un jucător foarte important pentru FCSB. Presa din Italia a dezvăluit că acesta se află pe lista mai multor echipe din Serie A, care ar fi dispuse să achite o sumă consistentă în schimbul său.

Daniel Bîrligea, pe lista unor cluburi din Serie A

Gazzetta dello Sport a anunțat că mai multe echipe din prima ligă a Italiei îl urmăresc cu atenție pe Daniel Bîrligea, iar transferul s-ar putea efectua pentru 7 sau 8 milioane de euro. Internaționalul român a înscris de 7 ori în toate competițiile în acest sezon, oferind și 6 pase decisive.

„Mai multe cluburi din Serie A s-au interesat de Daniel Bîrligea, atacantul de la Steaua București cu o clauză de 15 milioane de euro, dar care ar putea schimba echipa și într-o afacere de 7-8 milioane”, a transmis publicația italiană.

Ce a declarat Daniel Bîrligea despre lupta la titlu din Superliga

Prezent alături de FCSB în cantonamentul din Antalya, Daniel Bîrligea a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre lupta pentru titlul de campioană. (n.r. e FCSB o candidată la titlu?) De ce nu? Matematic, da. Avem jucători, avem credință în noi că vom ajunge acolo.

Până nu ne scoate cineva din calcule, nu putem zice contrariul. (n.r. Sunteți cea mai puternică echipă din SuperLiga?) Da, detașat”, a spus atacantul de 25 de ani. FCSB a strâns 31 de puncte în primele 21 de etape și începe anul 2026 de pe locul 9, distanța față de zona play-off fiind de doar două lungimi.

Pentru ce echipe a evoluat Daniel Bîrligea în Italia

În cazul în care va semna cu o echipă din Serie A, Daniel Bîrligea ar reveni în Italia, țară în care a petrecut un deceniu. La vârsta de 12 ani, fotbalistul originar din Brăila s-a mutat în Italia alături de familie. Acesta a evoluat în academiile cluburilor Cantera Ribolla și Palermo, înainte de a semna în 2019 cu Teramo, grupare unde a debutat la nivel de seniori.

Bîrligea a jucat timp de doi ani și jumătate la echipa din Serie C, reușind să marcheze 7 goluri și să ofere două pase decisive în 43 de partide. În ianuarie 2022, atacantul a revenit în România, fiind transferat de CFR Cluj, iar mutarea s-a dovedit a fi una extrem de inspirată. Bîrligea avea să înscrie 29 de goluri pentru „feroviari” înainte de a fi vândut la FCSB în 2024, pentru 3 milioane de euro.

  • 4.5 milioane de euro este cota actuală a lui Daniel Bîrligea
  • 2029 este anul în care expiră contractul atacantului cu FCSB
