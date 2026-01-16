Gigi Becali, ce lovitură! Gazzetta dello Sport anunță interes din Serie A pentru Bîrligea: „Ar putea schimba echipa”

ADVERTISEMENT

Deși cifrele sale din acest sezon nu sunt la fel de impresionante precum cele din stagiunea precedentă, Daniel Bîrligea a rămas un jucător foarte important pentru FCSB. Presa din Italia a dezvăluit că acesta se află pe lista mai multor echipe din Serie A, care ar fi dispuse să achite o sumă consistentă în schimbul său.

Daniel Bîrligea, pe lista unor cluburi din Serie A

Gazzetta dello Sport a anunțat că mai multe echipe din prima ligă a Italiei îl urmăresc cu atenție pe Daniel Bîrligea, iar transferul s-ar putea efectua pentru 7 sau 8 milioane de euro. Internaționalul român a înscris de 7 ori în toate competițiile în acest sezon, oferind și 6 pase decisive.

ADVERTISEMENT

„Mai multe cluburi din Serie A s-au interesat de Daniel Bîrligea, atacantul de la Steaua București cu o clauză de 15 milioane de euro, dar care ar putea schimba echipa și într-o afacere de 7-8 milioane”, a transmis .

Ce a declarat Daniel Bîrligea despre lupta la titlu din Superliga

Prezent alături de FCSB în cantonamentul din Antalya, . „(n.r. e FCSB o candidată la titlu?) De ce nu? Matematic, da. Avem jucători, avem credință în noi că vom ajunge acolo.

ADVERTISEMENT

Până nu ne scoate cineva din calcule, nu putem zice contrariul. (n.r. Sunteți cea mai puternică echipă din SuperLiga?) Da, detașat”, a spus atacantul de 25 de ani. .

ADVERTISEMENT

Pentru ce echipe a evoluat Daniel Bîrligea în Italia

În cazul în care va semna cu o echipă din Serie A, Daniel Bîrligea ar reveni în Italia, țară în care a petrecut un deceniu. La vârsta de 12 ani, fotbalistul originar din Brăila s-a mutat în Italia alături de familie. Acesta a evoluat în academiile cluburilor Cantera Ribolla și Palermo, înainte de a semna în 2019 cu Teramo, grupare unde a debutat la nivel de seniori.

Bîrligea a jucat timp de doi ani și jumătate la echipa din Serie C, reușind să marcheze 7 goluri și să ofere două pase decisive în 43 de partide. În ianuarie 2022, atacantul a revenit în România, fiind transferat de CFR Cluj, iar mutarea s-a dovedit a fi una extrem de inspirată. Bîrligea avea să înscrie 29 de goluri pentru „feroviari” înainte de a fi vândut la FCSB în 2024, pentru 3 milioane de euro.

ADVERTISEMENT