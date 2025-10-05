„Gigi Becali ar trebui să meargă la antrenamente!”. Vali Crețu, mărul discordiei: „La golul 2, dădea călcâie la palton”

Campioana României a pierdut confruntarea din etapa a doua a grupei de , iar evoluția per-total a fost una care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

Gigi Becali, invitat la antrenamentele celor de la FCSB

Valentin Crețu, titularizat, a fost depășit foarte ușor de Monteiro, autorul celor două goluri ale elvețienilor, iar acum discuția se face în jurul deciziei de a-l trimite în primul 11 pe fundașul dreapta care până de curând a fost accidentat. Andrei Vochin și Marius Șumudică, prezenți la FANATIK SUPERLIGA, sunt de părere că omului care decide, nu i-au fost transmise informațiile corect cu privire la capacitatea lui Crețu de a juca.

„A jucat slab rău. Impardonabil. La golul 2, dădea călcâie la palton. Alerga și nu-l prindea pe ăla. Nu am văzut în viața mea. Se vede și fizic că nu e la un nivel bun. A făcut un singur antrenament, așa a spus MM Stoica. Eu asta nu știu, de ce a fost propus să joace”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

„Trebuie să discutăm puțin și despre ce informații primește Gigi Becali. Eu cred că ar trebui să meargă la antrenamente. Dacă vrea să controleze tot ar trebui să meargă la antrenamente din punctul meu de vedere și să vadă ce se întâmplă acolo”, a spus Andrei Vochin.

„Și eu sunt de acord. Ok, știm toți că Gigi Becali ia decizii. Sunt ferm convins că și discută cu ei, dar nu este informat corect”, a intervenit Marius Șumudică.

„Informația de ieri a fost că Vali Crețu poate să joace. La cum a arătat aseară, el nu putea să joace. Atunci este o informație greșită. Trebuie să-ți asumi, antrenorul când dă o astfel de informație să spună clar ‘ăsta nu poate să joace’. Cosmin Olăroiu așa făcea”, a mai spus Andrei Vochin.

FCSB, duel de foc cu Universitatea Craiova în campionat

Timpul nu e milos cu cei de la FCSB, care trebuie să strângă rândurile pentru a-și repara situația din campionat, una deloc strălucitoare. Bucureștenii urmează să joace duminică, de la ora 20:30, contra celor de la Universitatea Craiova, pe Arena Națională. Oltenii nu sunt nici ei în cea mai bună formă, asta după ce au început cu stângul parcursul în Conference League și au pierdut, 0-2, meciul din Polonia împotriva celor de la Rakow.

Totuși, echipa lui Mirel Rădoi se poate baza pe un avans liniștitor în campionat, față de cei de la FCSB. Înainte de meciul direct, diferența în favoarea trupei din Bănie este de 14 puncte. În cazul în care se impun, oltenii ar concretiza și mai mult această prăpastie și ar ajunge la 17 puncte avans. Rămâne însă de văzut care echipă va reuși să se recupereze mai rapid din punct de vedere fizic și mental după ce au avut confruntările în cupele europene.

