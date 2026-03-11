Gigi Becali are 5 jucători favoriți la FCSB. „Voiam să știu dacă Rădoi îi are în schemă”. Exclusiv

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a dezvăluit care sunt cei cinci jucători favoriţi ai săi de la FCSB. Înainte să se înţeleagă cu Rădoi, patronul roş-albaştrilor voia să vadă dacă jucătorii preferaţi sunt în schemă.
Marian Popovici
11.03.2026 | 10:30
Elias Charalambous şi-a dat demisia de la FCSB după eşecul cu U Cluj, scor 1-3. În locul său, Gigi Becali l-a convins pe Mirel Rădoi să preia echipa în următoarele două luni şi jumătate, cu obiectivul de a merge în Conference League.

Cei cinci jucători preferaţi ai lui Gigi Becali la FCSB: „Voiam să ştiu dacă Rădoi îi are în schemă”

Gigi Becali a dezvăluit cei cinci jucători preferaţi pe care îi are la FCSB. Înainte de a se înţelege cu Mirel Rădoi, patronul roş-albaştrilor s-a asigurat că cei cinci jucători preferaţi sunt în echipa de start:

L-am întrebat cum vede el situaţia. Eu ştiu echipa mea cât de cât. El zicea 4-4-2, dar nu le înţeleg pe alea pe care le spune el. Eu ştiu doar sistem 4-3-3. Mi-a explicat el.

De ce mă interesa? Să văd dacă jucătorii mei ăia 5 sare din schemă sau joacă (Olaru, Tănase, Cisotti, Miculescu, Bîrligea). Voiam să ştiu dacă Rădoi îi are în schemă. Dacă îi are, gata, nu mă mai interesează”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Cine va fi jucătorul U21 de la FCSB! Decizia lui Rădoi

Patronul FCSB a dezvăluit că nu vor fi schimbări în ceea ce priveşte jucătorul U-21. Matei Popa va rămâne titular în poarta roş-albaştrilor, decizia fiind luată de Mirel Rădoi:

ADVERTISEMENT

„Miculescu va fi al doilea vârf. E treaba lui. Voiam să văd dacă cei cinci sunt în schema lui. Şi sunt. În rest, să facă ce vrea, nu mă mai interesează. La under a zis că nu are rost să schimbăm.

Popică nu a greşit. S-a descurcat şi nu are rost să vorbim. Am zis să vedem. Cui nu îi convine să stea la televizor şi să primească bani? Mi-am dat seama că nu mai merge cu hei rup”, a spus Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Marian Popovici
