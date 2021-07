Gigi Becali are concurență serioasă. Cine este al doilea cel mai bogat patron de club din România: „Știu ce zic, nu vorbesc prostii”

Chiar dacă până acum a trebuit să se mulțumească doar cu locul al treilea, Universitatea Craiova are toate șansele să devină o adevărată forță a Ligii 1. Nu de alta, dar patronul se poate bate oricând de la egal la egal cu Gigi Becali când vine vorba despre .

„Are foarte mulți bani și ăsta. Știu ce zic, nu vorbesc prostii. Stă și el foarte bine financiar”, susține Dumitru Dragomir. Latifundiarul din Pipera nu va fi, însă, deloc ușor de întrecut la acest capitol, mai ales că visează să câștige datorită fotbalului un miliard de euro în următorii zece ani.

Cum? Vânzând pe sume astronomice toate vedetele din lotul FCSB-ului, în frunte cu Tănase, Coman, Olaru și, bineînțeles, revelația Octavian Popescu, în schimbul căruia vrea neapărat să obțină cel puțin 50 de milioane de euro.

Dumitru Dragomir l-a deconspirat pe al doilea cel mai bogat patron din Liga 1

„Are foarte mulți bani și ăsta, Mihai Rotaru, de la Universitatea Craiova. Se apropie, din punct de vedere al finanțelor, chiar de Gigi Becali. A făcut ceva extrordinar la Craiova acolo.

Știu ce zic, nu vorbesc prostii. Rotaru stă și el foarte bine financiar. Gigi Becali, ăsta, este un tip foarte deștept, dom’ne, care a reușit pe toate planurile. Rețineți ce vă spun, știu ce vorbesc.

Chiar zilele trecute am fost la el la palat și am văzut cu ochii mei cum ajută lumea. Era coadă la el la intrare. Eu am văzut, cu ochii mei, cum i-a dat unui preot 2.000 de euro. Gigi este un om bun”, a declarat Dumitru Dragomir la Pro TV.

Gigi Becali, lăudat pentru aducerea lui Octavian Popescu

În altă ordine de idei, „Oracolul din Bălcești” îi prevede un viitor strălucit lui și nu mai contenește cu laudele la adresa lui Gigi Becali pentru aducerea sa de la Universitatea Craiova. Ba chiar susține că țara noastră nu a mai avut un jucător atât de talentat de pe vremea regretatului Ilie Balaci.

„Nu l-aș da nici cu 20 de milioane (n.r. – de euro), dacă aș fi în locul lui Gigi Becali. Este, de la Balaci, singurul fotbalist (român) de mare valoare. Eu cunosc bine fotbalul românesc, ascultați ce vă zic.

Pe onoarea mea, unde este mai mare grămadă, acolo intră cu mingea. Intră în contre, știți ce nu are, detentă, nu prea da cu capul. Are viteză, dar nu are forță.

De ce nu are forță? Pentru că toți copiii și juniorii din această țară, din cauza unor tâmpiți, nu fac decât după 18 ani forță. Englezii bagă de la 18 ani forță în copii.

Ce înseamnă forță? Nu faci forță cu greutăți, ai biciclete, ai Dumnezeule, câte aparate noi, nu mai sunt antrenori de copii și juniori în România, sunt plătiți prost”, a subliniat Dumitru Dragomir.