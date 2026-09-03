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Gigi Becali deține o suprafață uriașă de teren în zona în care a ridicat controversata biserică din apropierea Lacului Techirghiol. Deși până acum s-a vorbit în principal despre parcela pe care se află lăcașul de cult, proprietățile familiei sunt mult mai întinse.

Cât teren are Gigi Becali lângă controversata biserică de la Techirghiol. Suprafața totală este impresionantă

într-o zonă în care familia sa controlează o suprafață importantă de teren. În spațiul public s-a vorbit până acum despre parcela de aproximativ 7.000-7.800 de metri pătrați pe care au fost făcute lucrările. FANATIK s-a deplasat în zonă. Imaginile vorbesc de la sine.

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. Asta înseamnă aproximativ 25.000 de metri pătrați. Este o suprafață de peste trei ori mai mare decât parcela de 7.000-7.800 de metri pătrați pe care a construit biserica din lemn.

Interior biserică Techirghiol

Cât de mare este, de fapt, terenul lui Gigi Becali de la Techirghiol. Biserica ocupă doar o parte

Lângă terenul de 2,5 hectare se mai află o suprafață de peste un hectar. Ceva mai departe există încă aproximativ 1,5 hectare. În total, vorbim astfel despre aproximativ cinci hectare de teren în această zonă, adică în jur de 50.000 de metri pătrați.

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Biserica din lemn a fost ridicată pe raza comunei Tuzla, în apropierea Lacului Techirghiol. Amplasamentul se află la aproximativ 200 de metri de lac, iar terenul indicat oficial în legătură cu lucrările este în proprietatea Theodorei Mincu-Becali, fiica lui Gigi Becali. Locul viitoarei biserici a fost sfințit în iunie 2025 de ÎPS Teodosie.

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