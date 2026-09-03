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Ce suprafață de teren are, de fapt, Gigi Becali în locul în care a ridicat biserica de la Techirghiol

Gigi Becali și familia sa dețin aproximativ cinci hectare de teren în zona în care a fost ridicată controversata biserică din apropierea Lacului Techirghiol.
Bogdan Ciutacu, Daniel Spătaru
03.09.2026 | 14:25
Ce suprafata de teren are de fapt Gigi Becali in locul in care a ridicat biserica de la Techirghiol
EXCLUSIV FANATIK
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Cât teren are Gigi Becali lângă controversata biserică de la Techirghiol. Suprafața totală este impresionantă
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Gigi Becali deține o suprafață uriașă de teren în zona în care a ridicat controversata biserică din apropierea Lacului Techirghiol. Deși până acum s-a vorbit în principal despre parcela pe care se află lăcașul de cult, proprietățile familiei sunt mult mai întinse.

Cât teren are Gigi Becali lângă controversata biserică de la Techirghiol. Suprafața totală este impresionantă

Gigi Becali și-a ridicat biserica din apropierea Lacului Techirghiol într-o zonă în care familia sa controlează o suprafață importantă de teren. În spațiul public s-a vorbit până acum despre parcela de aproximativ 7.000-7.800 de metri pătrați pe care au fost făcute lucrările. FANATIK s-a deplasat în zonă. Imaginile vorbesc de la sine.

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Omul de afaceri are aproximativ 2,5 hectare în perimetrul în care a fost ridicat lăcașul de cult. Asta înseamnă aproximativ 25.000 de metri pătrați. Este o suprafață de peste trei ori mai mare decât parcela de 7.000-7.800 de metri pătrați pe care a construit biserica din lemn.

Interior biserică Techirghiol

Cât de mare este, de fapt, terenul lui Gigi Becali de la Techirghiol. Biserica ocupă doar o parte

Lângă terenul de 2,5 hectare se mai află o suprafață de peste un hectar. Ceva mai departe există încă aproximativ 1,5 hectare. În total, vorbim astfel despre aproximativ cinci hectare de teren în această zonă, adică în jur de 50.000 de metri pătrați.

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Biserica din lemn a fost ridicată pe raza comunei Tuzla, în apropierea Lacului Techirghiol. Amplasamentul se află la aproximativ 200 de metri de lac, iar terenul indicat oficial în legătură cu lucrările este în proprietatea Theodorei Mincu-Becali, fiica lui Gigi Becali. Locul viitoarei biserici a fost sfințit în iunie 2025 de ÎPS Teodosie.

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Cât de mare este, de fapt, terenul lui Gigi Becali de la Techirghiol. Biserica ocupă doar o parte

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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