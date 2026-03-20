Gigi Becali are o nouă replică pentru cei care râd de FCSB: „Eu am fost cel care a deschis scorul la glume!”

Prezența celor de la FCSB în play-out le-a dat prilejul să facă glume , iar Sorin Cârțu, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, a fost ironic la adresa campioanei României, chiar într-un dialog cu Gigi Becali. Omul de afaceri nu a uitat și continuă spiritul de glumă și are un avertisment pentru rivalele din campionat.

Ce spune Gigi Becali despre gluma făcută de Sorin Cârțu pe seama celor de la FCSB

Latifundiarul din Pipera a fost binedispus după ce echipa sa a batut-o pe UTA, 1-0, în runda a doua din play-out, și a avut un mesaj pentru rivalele din campionat, care se bucură de faptul că echipa sa nu a reușit calificarea în play-off. Gigi Becali spune că FCSB o să joace finala de Conference League din sezonul viitor, iar celelalte formații din România o să aibă probleme în preliminarii. Pânâ atunci, însă, cei de la FCSB trebuie să ajungă și reușească să treacă de barajul de calificare în cupele europene din SuperLiga.

„Poate Dumnezeu face cum e mai bine, mergem în Conference League din play-out. Totuși, este rușinos ce s-a întâmplat, nu trebuie să uităm, mereu când vorbesc cu MM Stoica înainte de meci nu-mi vine să cred. Eu am fost cel care a deschis mereu scorul la glume, acum trebuie să suport, bravo lor, foarte bine că zic. Totuși, spun acum, cine râde la urmă râde mai bine. Mă refer la fotbalul românesc. Urma e cupele europene. Eu o să joc finala de Conference League, la Istanbul, în 2027. M-am interesat, da”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Gigi Becali, luat peste picior de Sorin Cârțu

Într-un dialog prietenos de la FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu a glumit pe seama celor de la FCSB și a faptului că aceștia mai pot ajunge doar în Conference League din play-out, competiție de care Gigi Becali râdea în momentul în care Universitatea Craiova făcea rezultate bune și era aproape să ajungă în faza eliminatorie.

„Nu că nu îmi place Conferința (n.r. – Conference League). Treaba este că trebuie să fac coeficient, nu banii mă interesează… 5-6 milioane de acolo nu sunt mare lucru pentru mine. Problema e că acolo trebuie să fac coeficient pentru la anul. Trebuie să păstrez zestrea. Nu aș vrea Craiova să câștige, dar nu ai ce să îi faci… câștigă, sunt prea tari. Dar nu vreau să câștige ei. De ce? Ei au 10 coeficient, noi 25. Ei sunt cap de serie în primul tur și nu vreau să ia nimic ei. La ghilotină să ajungă!”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.