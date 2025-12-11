Gigi Becali are pregătită varianta B dacă Kevin Ciubotaru nu va semna cu FCSB! Vine din SuperLiga. Exclusiv

ADVERTISEMENT

După cum se știe deja destul de bine, FCSB a făcut din transferul lui Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt o prioritate în fereastra de mercato din această iarnă. Despre acest subiect se vorbește în spațiul public de săptămâni bune, iar la momentul respectiv informația a fost publicată în exclusivitate de FANATIK.

Gigi Becali și FCSB au găsit deja o alternativă la transferul lui Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt

Ulterior, Gigi Becali a confirmat interesul pentru jucătorul care în acest an a debutat și la echipa națională a României. În plus, patronul campioanei din SuperLiga a dezvăluit la scurt timp că s-a ajuns deja la un acord de transfer cu Hermannstadt, în schimbul unei sume de 450.000 de euro, plus un anumit procent dintr-un eventual transfer ulterior.

Doar că apoi în spațiul public s-a propagat informația conform căreia fotbalistul în vârstă de doar 21 de ani ar avea anumite rezerve în sensul acestei mutări în acest punct al carierei sale, iar această chestiune a fost ulterior confirmată parțial de Mihai Stoica. , președintele Consiliului de Administrație a transmis că jucătorul le-a transmis lui și colaboratorilor săi că nu se simte pregătit în acest moment pentru a purta discuția finală și că ar dori mai degrabă ca acest lucru să se întâmple după ce se vor juca și meciurile rămase de disputat în SuperLiga în acest final de an.

În acest context, , cei de la FCSB, în frunte cu Gigi Becali bineînțeles, au început să caute alternative de fundași stânga, în mod evident pentru a nu rămâne descoperiți în cazul în care Kevin Ciubotaru va decide în cele din urmă să continue la Hermannstadt, măcar până la finalul acestui sezon.

Brazilianul Conrado de la Oțelul Galați este de asemenea monitorizat de campioana României

Și roș-albaștrii au identificat deja o variantă considerată foarte bună de ei în acest sens. Din informațiile obținute de FANATIK, pe lista scurtă a campioanei României a fost trecut și numele lui Conrado, un fundaș stânga brazilian de la Oțelul Galați. El a impresionat până acum în actuala stagiune în principal prin apetitul său ofensiv, marcând 4 goluri în cele 11 meciuri jucate în campionat până în prezent.

