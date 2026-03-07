Gigi Becali a anunțat în direct ce antrenor își dorește la FCSB după demisia lui Elias Charalambous: „I-am dat mesaj lui Mirel Rădoi și mi-a răspuns. Asta mi-a zis”

ADVERTISEMENT

FCSB a încheiat sezonul regulat din Superliga cu un eșec, 1-3 pe teren propriu contra Universității Cluj. Gruparea „roș-albastră” a avut o prestație palidă, iar Elias Charalambous și-a dat demisia. Gigi Becali a anunțat că îl dorește pe Mirel Rădoi pe banca echipei după plecarea cipriotului.

Gigi Becali îl dorește pe Mirel Rădoi la FCSB după demisia lui Elias Charalambous

FCSB va juca pentru prima dată în play-out, iar Gigi Becali se teme că echipa sa ar putea să piardă locul 7, poziție esențială pentru a mai spera la o calificare în cupele europene. Elias Charalambous a anunțat că va pleca de la echipă după eșecul cu U Cluj, iar patronul campioanei a dezvăluit că își dorește ca Mirel Rădoi să revină la gruparea „roș-albastră”.

De asemenea, Gigi Becali a precizat că fotbaliștii ar putea fi sancționați dur. „Dacă nu știi să îi motivezi… I-am zis lui Meme că trebuie să luăm niște măsuri, înjumătățirea salariului. Mi-e frică că nu câștigăm locul 7. Și egalul era bun (n.r. în meciul cu U Cluj). Trebuie să vină un antrenor să țipe la ei. Un Rădoi, să îi pună pe bancă.

Trebuie să vorbesc cu Mirel, că el știe echipa. Să văd ce vrea să joace. Acum nu mai e Mirel ăla de atunci, iubea prea mult jucătorii atunci. Acum, nu te antrenezi, afară. Sever, așa vreau eu”, a declarat Gigi Becali la TV după , meci la finalul căruia .

Mai apoi, omul de afaceri a dezvăluit ce răspuns i-a oferit Mirel Rădoi cu privire la o numire pe banca tehnică. „Mi-a spus ‘Nașule, nu vreau să vorbesc de fotbal cu tine atâta timp cât ai antrenori. Nu e corect’. Acum nu mai am antrenor, să vedem”, a afirmat Gigi Becali la .

Ce rezultate a avut Mirel Rădoi în primul mandat la FCSB

Mirel Rădoi a scris istorie ca fotbalist la FCSB, însă mandatul său pe banca echipei nu a fost unul de succes. Fostul internațional a preluat echipa în vara lui 2015 și a condus gruparea „roș-albastră” în 29 de jocuri, având un bilanț de 13 victorii, 7 remize și 9 înfrângeri.

Sub comanda sa, echipa a ratat calificarea într-o grupă europeană, fiind eliminată de Partizan Belgrad din preliminariile Champions League, iar mai apoi de către cei de la Rosenborg din Europa League. Mirel Rădoi a demisionat de la FCSB în noiembrie 2015, după un eșec cu Astra Giurgiu, iar mai apoi a avut un mandat de succes pe banca naționalei U21, cu care a ajuns în semifinala Campionatului European din 2019.

După o perioadă dificilă la prima reprezentativă a României (2019-2021), Mirel Rădoi a activat din nou la nivel de club, având două mandate la Universitatea Craiova, ultimul în perioada ianuarie – noiembrie 2025. Fostul mijlocaș a activat și în străinătate, la formația saudită Al Tai și la două grupări din Emiratele Arabe Unite, Al Bataeh și Al Jazira.

Ce urmează pentru FCSB în Superliga

FCSB va încheia sezonul regulat al Superligii pe locul 7 și va debuta în play-out cu 23 de puncte. În prima rundă, campioana va avea, cel puțin la prima vedere, un meci facil, pe teren propriu contra ultimei clasate Metaloglobus București, grupare preluată recent de Florin Bratu. FCSB are ca obiectiv clasarea pe locurile 7-8, care aduc calificarea la barajul pentru Conference League.