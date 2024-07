Gigi Becali are un nou favorit la FCSB: “Am insistat împotriva multora”. A pus din nou tunurile pe “clientul” preferat: “Capăt de linie”

, prin golul marcat de Baeten în minutul 90. Belgianul adus de la FCU Craiova l-a înlocuit pe Ștefănescu la pauză și a avut o evoluție foarte bună.

Gigi Becali are un nou favorit la FCSB: “Am insistat împotriva multora”

Patronul FCSB l-a criticat din nou pe Marius Ștefănescu, fotbalist adus cu mare fast de la Sepsi. . Baeten a înscris golul decisiv la finalul unui contraatac, servit perfect în fața porții de Daniel Popa.

ADVERTISEMENT

„Slavă Domnului că am făcut schimbările bine. Ștefănescu era cap de linie. A pierdut toate mingile. Dar n-are rost acum să critic, că suntem bucuroși. Nu sunt mulțumit de joc, sunt mulțumit de calificare.

Trebuia să marcăm un gol în prima repriză, de-aia nu sunt mulțumit. Cel mai mult eu mă bucur pentru Baeten. Eu am insistat cel mai mult împotriva multora. Îți dai seama Mititelu acum.

ADVERTISEMENT

Pentru Baeten mă bucur. De când a plecat Coman nu mai suntem așa periculoși în atac. E clar că mai trebuie să luăm ceva în atac”, a declarat Gigi Becali la .

Patronul FCSB a explicat schimbarea lui Darius Olaru și a tras un semnal de alarmă în ceea ce privește jocul echipei: “Am avut mari emoții, nu știu ce să spun. Maccabi n-a intrat în careu. Noi am avut ocazii, am avut șutul lui Olaru.

ADVERTISEMENT

Schimbarea lui Olaru a fost și din rațiuni tactice. Trebuia să dominăm centrul terenului. Baba n-a fost nici el extraordinar. Trebuie să vedem punctele slabe din meciul ăsta dacă vrem să mergem în Champions League. Avem mijloc bun, Șut și Lixandru. Cred că am avut și roșu. Olaru dă cu capul în minge și ăla îi dă cu capul”.

Florin Tănase mai așteaptă

Gigi Becali a explicat și cum poate ajunge Florin Tănase să îmbrace din nou tricoul roș-albastru: “Florin Tănase vine la noi dacă trecem de Sparta Praga. Așa am convenție cu el. Eu am pus condiția asta, el acum așteaptă. Ca să fiu sigur am luat o promisiune de la el. I-am zis că dacă trecem de Sparta a doua zi să vină să semneze. Eu am furat o promisiune de la el”.

ADVERTISEMENT

Duel cu Sparta Praga în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor

Pentru FCSB urmează “dubla” cu Sparta Praga. Cu un lot de două ori mai valoros, campioana Cehiei pare un adversar mai puternic decât Maccabi Tel Aviv. Meciul tur se va juca în Cehia. Primul meci se va juca pe 6 sau 7 august, în timp ce partida din capitală va avea loc pe 13 august.