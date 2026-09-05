Gigi Becali aruncă bomba după Dinamo – FCSB 2-1: „Marius Baciu se retrage de la echipă! Am vorbit cu Petrescu, Rădoi nu mi-a răspuns”

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Marius Baciu este ca și plecat de la FCSB după seria slabă de rezultate. Motivul principal ar fi lipsa de autoritate din vestiar. Mai mult, Gigi Becali anunță că ar exista o revoltă în rândul jucătorilor, care au ajuns să-l bârfească pe antrenor.

Marius Baciu e ca și plecat de la FCSB, Gigi Becali caută un înlocuitor care „nu a mai fost la FCSB”

Mai mult, Gigi Becali a recunoscut că între Marius Baciu și Florin Tănase a existat, într-adevăr, un conflict. Meme Stoica i-ar fi propus deja un nume nou lui Becali, însă totul va fi făcut public în zilele următoare, „după consultări cu galeria”.

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„Marius Baciu cred eu că, am vorbit și cu Meme, s-ar putea să se retragă. De bunăvoie. El, probabil, așa mi-a zis Mihai. Băi, Gigi, s-ar putea să se retragă. Bine, mă, nu-i problemă. Găsim altul.

Și cu Tănase tot o discuție de genul ăsta a fost. Nu e vorba de autoritate. Ce, Pintilii avea autoritate? O să găsim mâine”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

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Gigi Becali a găsit înlocuitor pentru Marius Baciu, după înfrângerea din derby-ul cu Dinamo

Totodată, Gigi Becali a mărturisit că vorbește des la telefon cu Dan Petrescu, însă antrenorul nu poate să vină la FCSB până anul viitor, pentru că nu-l lasă medicii. Cât despre Mirel Rădoi, demis de Gaziantep, fostul antrenor al Craiovei și al FCSB nu i-a răspuns la telefon miliardarului.

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. Vara viitoare. Dar, vorbesc cu el, cu Dan Petrescu, mă consult cu el. Eu am idee cine ar putea să fie. Se știe cine. Apăi nu pot să spun, trebuie să vorbesc și cu galeria.

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Eu respect galeria acum. Nu a mai fost până acum la FCSB, vă zic mâine cine e”, a completat Becali. Așadar, Gigi Becali a lăsat să se înțeleagă că antrenorul care va veni la FCSB va fi ales în următoarea zi după ce toate părțile implicate, inclusiv suporteri, își vor da acordul.