Sport

Gigi Becali aruncă bomba după Dinamo – FCSB 2-1: „Marius Baciu se retrage de la echipă! Am vorbit cu Petrescu, Rădoi nu mi-a răspuns”

Gigi Becali anunță că Marius Baciu pleacă de la echipă, însă nu a dorit momentan să anunțe cine va fi următorul antrenor. A mărturisit, totuși, că a avut discuții cu Dan Petrescu, în timp ce Rădoi n-a răspuns la telefon.
Flaviu Popa
05.09.2026 | 23:25
Gigi Becali arunca bomba dupa Dinamo FCSB 21 Marius Baciu se retrage de la echipa Am vorbit cu Petrescu Radoi nu mia raspuns
breaking news
Marius Baciu a anunțat că vrea să plece de la FCSB.
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Marius Baciu este ca și plecat de la FCSB după seria slabă de rezultate. Motivul principal ar fi lipsa de autoritate din vestiar. Mai mult, Gigi Becali anunță că ar exista o revoltă în rândul jucătorilor, care au ajuns să-l bârfească pe antrenor.

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Mai mult, Gigi Becali a recunoscut că între Marius Baciu și Florin Tănase a existat, într-adevăr, un conflict. Meme Stoica i-ar fi propus deja un nume nou lui Becali, însă totul va fi făcut public în zilele următoare, „după consultări cu galeria”.

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„Marius Baciu cred eu că, am vorbit și cu Meme, s-ar putea să se retragă. De bunăvoie. El, probabil, așa mi-a zis Mihai. Băi, Gigi, s-ar putea să se retragă. Bine, mă, nu-i problemă. Găsim altul.

Îl bârfesc jucătorii, vin jucătorii și fac anumite discuții despre el. Și cu Tănase tot o discuție de genul ăsta a fost. Nu e vorba de autoritate. Ce, Pintilii avea autoritate? O să găsim mâine”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

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Totodată, Gigi Becali a mărturisit că vorbește des la telefon cu Dan Petrescu, însă antrenorul nu poate să vină la FCSB până anul viitor, pentru că nu-l lasă medicii. Cât despre Mirel Rădoi, demis de Gaziantep, fostul antrenor al Craiovei și al FCSB nu i-a răspuns la telefon miliardarului.

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„Dan Petrescu am vorbit cu el, a zis că până în vară nu-i dă doctorul voie. Vara viitoare. Dar, vorbesc cu el, cu Dan Petrescu, mă consult cu el.  Eu am idee cine ar putea să fie. Se știe cine. Apăi nu pot să spun, trebuie să vorbesc și cu galeria.

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Eu respect galeria acum. Nu a mai fost până acum la FCSB, vă zic mâine cine e”, a completat Becali. Așadar, Gigi Becali a lăsat să se înțeleagă că antrenorul care va veni la FCSB va fi ales în următoarea zi după ce toate părțile implicate, inclusiv suporteri, își vor da acordul.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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