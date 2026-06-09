Sport

Gigi Becali aruncă bomba pe piața transferurilor: „Vor fi la mine, avem poza făcută”. Ce salarii a pregătit pentru Coman și Drăguș

Florinel Coman și Denis Drăguș, în vizorul FCSB! Gigi Becali a anunțat ce salarii ar fi dispus să le ofere celor doi internaționali. Primele negocieri au avut loc la moțul fiului lui Ianis Hagi.
Iulian Stoica
09.06.2026 | 23:06
Gigi Becali arunca bomba pe piata transferurilor Vor fi la mine avem poza facuta Ce salarii a pregatit pentru Coman si Dragus
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Florinel Coman și Denis Drăguș, împreună la FCSB? Anunțul lui Gigi Becali. Foto: Colaj Fanatik
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Victoria naționalei în fața Țării Galilor, scor 2-1, a dat startul unei petreceri importante în familia Hagi. Ianis și Elena au sărbătorit tăierea moțului micuțului Giorgios, venit pe lume pe 20 august 2025. Printre invitații de seamă s-a numărat și Gigi Becali, finul „Regelui”. Patronul FCSB a fost din nou în centrul atenției, profitând de ocazie pentru a se fotografia alături de Florinel Coman și Denis Drăguș.

Florinel Coman și Denis Drăguș, împreună la FCSB? Anunțul lui Gigi Becali

Cum pozele s-au viralizat rapid în mediul online, fanii FCSB se întreabă dacă Florinel Coman și Denis Drăguș vor ajunge la echipă în această perioadă de mercato. În acest sens, Gigi Becali a transmis că a făcut acea fotografie pentru că cei doi fotbaliști vor veni la clubul său în fereastra de transferuri.

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Omul de afaceri a recunoscut în mai multe rânduri faptul că îl apreciază foarte mult pe Denis Drăguș, atacant format de Farul Constanța în România. De cealaltă parte, Florinel Coman a fost unul dintre preferații lui Gigi Becali în perioada în care evolua la FCSB, iar o revenire este plauzibilă în această perioadă de transferuri.

„Când am făcut eu pozele alea, de ce crezi că le-am făcut? La petrecerea lui Hagi l-am luat și pe Coman, și pe Drăguș și le-am zis să treacă la poză cu Gigi Becali. Cine știe, poate găsesc bani și pentru Drăguș, poate mă împrumut. Dacă i-am luat să fac poză cu ei, de ce crezi că am făcut-o? Nu am eu nevoie de amintiri! I-am luat pentru că vor fi la mine, ca să avem poza deja făcută”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.

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Câți bani e dispus să plătească Gigi Becali

Singura problemă întâmpinată de omul de afaceri e că cei doi fotbaliști se află sub contract. În acest sens, Gigi Becali e dispus să ofere salarii importante pentru nivelul SuperLigii, iar în cazul lui Drăguș suma ar putea ajunge chiar și la un milion de euro, pe când la Coman s-ar putea ridica la 700.000 – 800.000 de euro.

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„(n.r. – transfer Drăguș) El aparține de un club și mi-a zis că trebuie să ia bani de acolo. Mi-a spus: «Eu mă duc, îmi văd de treaba mea, să vedem ce bani îmi dau». Cei de acolo trebuie să îi dea bani ca să întrerupă contractul, pentru că nu-l mai vor. Dacă îmi cer mie 500.000 de euro… în mod normal ei ar trebui să-i dea lui 1,5 milioane de euro.

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Coman a zis că dacă i se dau 600.000 – 700.000 de euro își vede de treabă. I-am zis și lui Drăguș: «Le dau și eu bani. Cu prime, cu tot, pot să-ți dau un milion». Lui Florinel îi dau și lui 700.000 – 800.000 de euro. Părerea mea este că Drăguș e cel mai valoros jucător român. Poate să vină amândoi, poate unul, poate niciunul. Drăguș și Coman sunt bonus, sunt pe plus, să fie 8 jucători pe care îi voi transfera. Ce să facem? Nu ai ce să faci, trebuie să schimbi echipa din temelii, că nu mai am (n.r. – jucători)”, a conchis Gigi Becali.

  • 3 milioane de euro este cota lui Florinel Coman
  • 2 milioane de euro este evaluarea în cazul lui Denis Drăguș
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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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