Gigi Becali aruncă în aer fotbalul românesc, cu o zi înainte de alegerile FRF: „Răzvan Burleanu e în pericol 500%”. Cum va vota FCSB

Miercuri, 18 martie 2026, au loc alegerile pentru postul de președinte al Federației Române de Fotbal, iar Răzvan Burleanu pare să fie favorit. Totuși, Gigi Becali este de părere că actualul președinte ar putea să aibă probleme din punct de vedere legal dacă va câștiga alegerile.

Ce probleme ar putea avea Răzvan Burleanu dacă va câștiga alegerile. Gigi Becali aruncă bomba cu o zi înainte

Gigi Becali nu este foarte interesat de ceea ce se întâmplă la Federația Română de Fotbal, însă este de părere că Răzvan Burleanu, actualul președinte, nu ar avea voie să obțină un nou mandat la conducerea fotbalului românesc. La FANATIK SUPERLIGA, patronul FCSB a dezvăluit că este deranjat de regula U21 impusă de Răzvan Burleanu, dar și de faptul că nu și-a primit banii pentru regula „5+6” pe care a îndeplinit-o:

„Pe mine nu mă interesează de Burleanu. Nu am treabă cu ei. Eu am înțeles că l-a reclamat cineva la TAS. Când spui trei mandate în lege și ești în mandat, ăla se consideră mandat. Dacă s-au votat trei, iar tu ești în mandat și ai făcut trei zile de mandat, se consideră mandat. Ei habar nu au de legi. Este 500% în pericol cu sesizarea la TAS. Dacă îl aleg mâine, se consideră mandat ilegal.

Dacă se vota după ce expira mandatul lui sau el își dădea demisia cu 2-3 zile înainte, iar apoi se făcea Adunare Generală și votau, da, dar așa ești în mandat. Cum să nu se pună, nebunule? Tu ești în el. Eu n-am nicio treabă cu Burleanu. Singura mea problemă este că nu ne dă banii de 5+6. I-am zis lui Mihai să-i dăm în judecată, să ne dea banii. Singura mea problemă cu Burleanu este cu regula U21 și cu arbitrajul. Problema este cu U21, că se face stăpân pe noi. Noi te votăm, iar în loc să vă ascult doleanțele, vă oblig să faceți ce vreau eu. Este împotriva oricărei legi democratice. Votez un administrator care să administreze împotriva voinței mele”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

În ce condiții va vota FCSB cu Răzvan Burleanu

în caz contrar FCSB nu va trimite pe nimeni la Adunarea Generală a Federației Române de Fotbal de pe 18 martie. Omul de afaceri nu se lasă înduioșat nici de

„De la noi nici nu se duce nimeni să voteze. El nu are dreptul, a făcut trei mandate. Nu trimit pe nimeni, nu este legal. Este vorba de principii. Câte mandate faci, mă? Ești Ceaușescu, mă? Mai bagă cinci mandate. Ești băiat tânăr, zici că ești băiat deștept, du-te la altă activitate. Hai să vedem cât de inteligent ești. Așa e ușor să-l bag pe Vassaras, că are relații la FIFA. (n.r. – a făcut și lucruri bune) Am zis eu că n-a făcut lucruri bune? Dacă renunță la regulă, atunci să fie președinte. Dacă scoatem regula, mâine merge Meme să-l voteze.

Ăștia sunt prea pitici în fața mea ca să mă intereseze. Atât timp cât este dictatură și tiranie, nu este om în fața mea. Dacă văd că mă ascultă și se face om, eu bag milioane în fotbalul românesc. Dacă nu, ești pitic. Nici nu te bag în seamă, piticanie. Dacă-i revine mintea la căpățână și ne ascultă doleanțele, nu să ne oblige să băgăm jucător U21, îl votăm. Cum să mă obligi pe mine, băi, nebunule? Ai ceva la cap? Dacă promite că scoate regula, mâine merge Meme la vot. Dacă se duce Gică la națională, îl iubim cu toții pe Burleanu, dar să scoată regula U21, altfel pe mine nu mă interesează. Dacă nu scoate regula U21, mă duc și eu la TAS să-l contest. Cum îl votează, cum mă duc la TAS să-l contest”, a conchis Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.