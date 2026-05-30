Sport

Gigi Becali, aşa cum nu l-ai auzit niciodată! A comentat în stil Ilie Dobre golul lui Ofri Arad cu Dinamo: “Pac Tănase! Arad goooooool! I-am îngropat”

Gigi Becali a fost în culmea fericirii după ce FCSB a învins-o pe Dinamo. În direct la FANATIK acesta a comentat în stilul lui Ilie Dobre golul victoriei marcat de Ofri Arad cu rivala din Capitală.
Adrian Baciu
30.05.2026 | 19:30
Gigi Becali asa cum nu lai auzit niciodata A comentat in stil Ilie Dobre golul lui Ofri Arad cu Dinamo Pac Tanase Arad goooooool Iam ingropat
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a comentat în stilul lui Ilie Dobre golul victoriei marcat de Ofri Arad cu Dinamo. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

În ciuda faptului că nu au câștigat niciun trofeu în acest sezon și au încheiat campionatul pe locul 8, poziția a 2-a din play-out, cei de la FCSB au destule motive de bucurie. Echipa roș-albastră s-a calificat în cupele europene după o finală a barajului cu marea rivală Dinamo. Gigi Becali a dat tonul bucuriei, în direct la FANATIK.

Gigi Becali, spectacol total la Fanatik: a comentat în stilul lui Ilie Dobre golul victoriei marcat de Ofri Arad cu Dinamo

FCSB s-a specializat în prelungiri și a obținut o nouă victorie dramatică în barajele pentru cupele europene. După ce au trecut cu 4-3 de FC Botoșani, roș-albaștrii au obținut un 2-1, după 120 de minute, cu rivala din Capitală, Dinamo. După succesul de pe Arcul de Triumf, echipa lui Marius Baciu merge în turul 2 al preliminariilor Conference League. Dincolo, ”câinii” rămân în afara Europei pentru al zecelea an consecutiv.

ADVERTISEMENT

Extrem de bucuros de faptul că va merge din nou în cupele europene, de unde speră să adune din nou câteva milioane de euro, Gigi Becali, 67 de ani, s-a descătușat în cadrul emisiunii ”MM la FANATIK”. Acesta l-a sunat pe managerul echipei, Mihai Stoica, chiar în timpul emisiunii și a comentat din nou golul victoriei cu Dinamo, marcat de Ofri Arad în repriza a doua a prelungirilor.

Sunt live și mă uit la repetarea meciului și a dat Ofri Arad acum! Iar a dat Ofri Arad golul. În prelungiri nici nu au mai contat. Erau în groapă, i-am îngropat. Ia uite, bă, băiete, bă. Centrează, Tănase pac! Ofri Arad: gooooooool! I-am îngropat!”, au fost cuvintele unui Gigi Becali dezlănțuit.

ADVERTISEMENT
ISW, după incidentul cu drona de la Galați: „Putin pare acum să accepte...
Digi24.ro
ISW, după incidentul cu drona de la Galați: „Putin pare acum să accepte riscul de a provoca victime civile în statele NATO”

Ce speranțe europene are Gigi Becali pentru sezonul viitor

Sâmbătă, tot la FANATIK, Gigi Becali a trasat planul pentru viitorul sezon european. După cum se știe deja, FCSB și-a adjudecat calificarea în turul II preliminar al UEFA Conference League, după ce a învins Dinamo cu scorul de 2-1, vineri seară pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală.

ADVERTISEMENT
Gică Popescu, dărâmat de moartea prietenului său: ”Un gol pe care nu-l voi...
Digisport.ro
Gică Popescu, dărâmat de moartea prietenului său: ”Un gol pe care nu-l voi mai putea umple”

Gigi Becali este optimist și consideră că FCSB are puterea de a ajunge în finala Conference League. ”Era rușine mare (n.r. să piardă meciul cu Dinamo). Orice an în care eu nu iau campionatul pentru mine e eșec. La mine nu există locul 1-3 sau să câștig un trofeu. La mine e un singur obiectiv, campionatul. Și Liga Campionilor.

ADVERTISEMENT

Bine acum, când am cântat mă refeream că acum noi facem un coeficient în Conference League. Și după aia suntem capi de serie și în play-off de Champions League. La asta mă refeream. Perfect s-au așezat lucrurile. Putem să jucăm finala (n.r. în Conference League), care e treaba? Fac echipă tare acum”, a spus șeful FCSB.

Gigi Becali, aşa cum nu l-ai auzit niciodată! A comentat în stil Ilie Dobre golul lui Ofri Arad cu Dinamo: “Pac Tănase! Arad goooooool! I-am îngropat”

Rapid, anunț important după numirea lui Daniel Pancu! Ce urmează pentru giuleșteni în...
Fanatik
Rapid, anunț important după numirea lui Daniel Pancu! Ce urmează pentru giuleșteni în această vară
Top 10 țări din care provin echipele care au câștigat Champions League și...
Fanatik
Top 10 țări din care provin echipele care au câștigat Champions League și Cupa Campionilor Europeni. Primul loc nu e o surpriză
Magazinele din centrul Parisului, baricadate din cauza huliganilor. Se preconizează distrugeri masive după...
Fanatik
Magazinele din centrul Parisului, baricadate din cauza huliganilor. Se preconizează distrugeri masive după finala Champions League, PSG – Arsenal. Video
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Cristi Chivu este supărat pe un antrenor român: 'Nu uită chestia asta!'
iamsport.ro
Cristi Chivu este supărat pe un antrenor român: 'Nu uită chestia asta!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!