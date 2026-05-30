Gigi Becali, aşa cum nu l-ai auzit niciodată! A comentat în stil Ilie Dobre golul lui Ofri Arad cu Dinamo: “Pac Tănase! Arad goooooool! I-am îngropat”

În ciuda faptului că nu au câștigat niciun trofeu în acest sezon și au încheiat campionatul pe locul 8, poziția a 2-a din play-out, cei de la FCSB au destule motive de bucurie. Echipa roș-albastră s-a calificat în cupele europene după o finală a barajului cu marea rivală Dinamo. Gigi Becali a dat tonul bucuriei, în direct la FANATIK.

Gigi Becali, spectacol total la Fanatik: a comentat în stilul lui Ilie Dobre golul victoriei marcat de Ofri Arad cu Dinamo

FCSB s-a specializat în prelungiri și a obținut o nouă victorie dramatică în barajele pentru cupele europene. După ce au trecut cu 4-3 de FC Botoșani, roș-albaștrii au obținut un 2-1, după 120 de minute, cu rivala din Capitală, Dinamo. După succesul de pe Arcul de Triumf, echipa lui Marius Baciu merge în turul 2 al preliminariilor Conference League. Dincolo, ”câinii” rămân în afara Europei pentru al zecelea an consecutiv.

, de unde speră să adune din nou câteva milioane de euro, Gigi Becali, 67 de ani, s-a descătușat în cadrul emisiunii ”MM la FANATIK”. Acesta l-a sunat pe managerul echipei, Mihai Stoica, chiar în timpul emisiunii și a comentat din nou golul victoriei cu Dinamo, marcat de Ofri Arad în repriza a doua a prelungirilor.

”Sunt live și mă uit la repetarea meciului și a dat Ofri Arad acum! Iar a dat Ofri Arad golul. În prelungiri nici nu au mai contat. Erau în groapă, i-am îngropat. Ia uite, bă, băiete, bă. Centrează, Tănase pac! Ofri Arad: gooooooool! I-am îngropat!”, au fost cuvintele unui Gigi Becali dezlănțuit.

Ce speranțe europene are Gigi Becali pentru sezonul viitor

Sâmbătă, tot la FANATIK, . După cum se știe deja, FCSB și-a adjudecat calificarea în turul II preliminar al UEFA Conference League, după ce a învins Dinamo cu scorul de 2-1, vineri seară pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală.

Gigi Becali este optimist și consideră că FCSB are puterea de a ajunge în finala Conference League. ”Era rușine mare (n.r. să piardă meciul cu Dinamo). Orice an în care eu nu iau campionatul pentru mine e eșec. La mine nu există locul 1-3 sau să câștig un trofeu. La mine e un singur obiectiv, campionatul. Și Liga Campionilor.

Bine acum, când am cântat mă refeream că acum noi facem un coeficient în Conference League. Și după aia suntem capi de serie și în play-off de Champions League. La asta mă refeream. Perfect s-au așezat lucrurile. Putem să jucăm finala (n.r. în Conference League), care e treaba? Fac echipă tare acum”, a spus șeful FCSB.