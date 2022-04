Gigi Becali, așa cum nu l-ai văzut niciodată. Cum a fost surprins patronul FCSB la plecarea spre Muntele Athos. Foto

Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, patronul celor de la FCSB , imediat după eșecul cu Universitatea Craiova, din play-off-ul campionatului.

Gigi Becali, de nerecunoscut pe aeroport la plecarea spre Muntele Athos

Finanțatorul vicecampioanei FCSB, însoțit de Meme Stoica și Alexandru Tudor, a plecat spre Muntele Athos, locul preferat pentru rugăciune și post al omului de afaceri.

Gigi Becali a fost de nerecunoscut pe aeroport. De altfel, latifundiarul a trecut neobservat prin mulțime, îmbrăcat extrem de modest. Și totuși, un admirator al său și-a dat seama că sub hainele simple este chiar miliardarul de la FCSB.

Acesta i-a cerut lui Becali să-i permită să facă o fotografie, pe care ulterior a urcat-o pe rețelele de socializare și a povestit pentru dialogul pe care l-a avut cu omul de afaceri.

”L-am întrebat: «tăticu, fac și eu o poză cu tine?» Mi-a răspuns afirmativ. Am făcut o poză cu el și m-a întrebat unde mă duc, i-am zis că la muncă.

M-a întrebat dacă am copii și când i-a zis că am trei copii, a scos portofelul și mi-a dat 200 de euro, să am pentru ei. Era îmbrăcat foarte simplu, oamenii treceau pe lângă el și nu îl recunoșteau.

Eu cred că Gigi Becali este Dumnezeu pentru mulți oameni care au nevoie. Ajută pe toată lumea fără nici cea mai mică reținere”, a povestit Marius, pentru sursa citată.

Gigi Becali, Meme Stoica, Alexandru Tudor și câțiva apropiați ai latifundiarului vor petrece următoarele două săptămâni pe Muntele Athos. Pelerinajul la Muntele Sfânt era o obișnuință pentru omul de afaceri până la declanșarea pandemiei de coronavirus.

Recunoscut pentru smerenia lui, Gigi Becali a anunțat în urmă cu mai multă vreme că intenționează să se retragă definitiv la o mănăstire și chiar , la Frăsinei, în județul Vâlcea, informație dezvăluită de asemenea în exclusivitate de FANATIK.