Gigi Becali asteaptă o minune de la Dumnezeu în Europa League: „Poate câștigăm și Cupa!”

FCSB a câştigat manşa tur din Roş-albaştrii au întors scorul după pauză prin golurile lui Gheoghiţă şi Dawa, ambii jucători fiind introduşi în echipă la pauză.

Gigi Becali asteaptă o minune de la Dumnezeu în Europa League: “Eram, aşa, liniştit”

Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că a fost foarte liniştit înainte de meci şi spune că echipa sa poate chiar să câştige trofeul, dacă există credinţă în Dumnezeu:

“Eu mă gândesc din credinţă. I-am spus şi lui Mihai Stoica înainte de meci că am o linişte. Eram, aşa, liniştit. E posibil să te mai şi înşeli câteodată, dar s-au întâmplat nişte lucruri.

Nici n-aţi înţelege, unii ar încerce să râdă. Numai aşa să pună victoria, pe credinţă şi pe Dumnezeu. Cum să îi baţi de două ori acasă, o echipă valoroasă. Dumnezeu face.

“Poate face ceva minunat şi câştigăm şi Cupa”

La Salonic am fost şi mai liniştit. Atunci a dat Dumnezeu sorţii. Am cerut Salonic să merg la Sf. Dimitrie, am făcut liturghie noaptea. Atunci îmi spuneam în gând: “Pentru ce te îndoieşti de mine, necredinciosule?”. Aşa îi spunea Hristos lui Petru.

Dumnezeu nu face jumătăţi de măsură. Face lucruri minunate. Poate face ceva minunat şi câştigăm şi Cupa. E Dumnezeu. La fotbal ăla valorosul, câştigă”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali despre schimbări: “Când un jucător ia al doilea cartonaș galben pentru proteste”

FANATIK SUPERLIGA despre schimbările inspirate de la pauză, spunând că au fost de inspiraţie divină. Gigi Becali crede că echipa sa are 60% şanse înainte de retur:

„Am reușit să câștigăm pentru că așa a vrut Dumnezeu! Am schimbat doi jucători la pauză și amândoi au dat gol. (n.r. – Simțeați că dă gol Gheorghiță?) Păi de ce l-am băgat în teren? L-am băgat că nu îmi plăcea de David Miculescu, nu participa la joc și îi era frică.

M-au convins cei din staff ca să joace David Miculescu, pentru că se apără mai bine. Când un jucător ia al doilea cartonaș galben pentru proteste, atunci să știi că arbitrul probabil că nu și-a dat seama și că va încerca să facă echilibru.

Șansele de calificare sunt 60-40, acum depinde de ce vrea Dumnezeu. Dumnezeu a vrut să înlocuiești doi jucători și ambii să dea gol. A făcut Hristos, pentru că așa m-am rugat! Cei din staff au făcut schimbările, nu eu, eu doar i-am inspirat”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

